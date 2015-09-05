Вклад останется полновесным

– На совещании 20 августа Президент Нурсултан Назарбаев дал поручение Правительству, Национальному банку, в целом по банковской системе Казахстана разработать механизм компенсации потерь при введении нового обменного курса валют по депозитам до миллиона тенге включительно. Глава государства отдельно остановился на системе жилстройсбережений и поручил продумать механизм компенсации вкладов в ЖССБ и поддержки наших вкладчиков. Сейчас работа идет, в течение 2–3 недель мы огласим условия компенсации для вкладчиков, у которых депозиты свыше миллиона тенге. Я думаю, что это справедливо. Если клиенты других банков второго уровня имели возможность перевести свои вклады в доллары, что мы наблюдали последние 7–8 месяцев, то вкладчики нашего банка всегда держат их в тенге, – сообщил заместитель председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ербол Карашукеев на III заседании Экспертного клуба на тему "Рынок жилой недвижимости в условиях кризиса".
В целом, по данным зампредправления, в Жилстройсбербанке находится 570 тыс. вкладов, при этом более 400 тыс. из них – до 1 млн тенге. Он также отметил, что после введения плавающего курса тенге оттока вкладчиков из Жилстройсбербанка не наблюдается.
– По состоянию на 1 августа 2015 года из 4 тенге, в целом выданных банками второго уровня по ипотеке, 3 тенге выдано Жилстройсбербанком. Сейчас в Казахстане свыше 30 банков, при этом большая доля долгосрочных вкладов в тенге находится у нас. Каждый второй тенге лежит в нашем банке. Надо сказать, что в кризисные периоды система жилстройсбережений остается стабильной. Жилье строится, его надо реализовывать. Если бы системы жилстройсбережений в Казахстане не было, то на строительном рынке возникли бы трудности, – считает Ербол Карашукеев.
Согласно подсчетам, за время действия системы жилстройсбережений в Казахстане она фактически обеспечила жильем немаленький областной центр: 100 тыс. вкладчиков получили кредиты и купили квартиры, а если исходить из коэффициента семейственности 4, то это практически город с населением в 400 тыс. человек.
– Для Восточной Европы этого было бы мало. Там практически от 40 до 70% населения участвуют в системе жилстройсбережений. Но если посмотреть на страны СНГ, то становится ясно, что система жилстройсбережений внедрена только Казахстаном. Ее нет ни в России, ни в Беларуси. Замечу, что в целом ЖССБ выдал кредитов на 417 миллиардов тенге, из них более 60% ушло на покупку жилья на первичном рынке. Это означает, что 220 миллиардов тенге вернулись через застройщиков в экономику.
О том, как в условиях кризиса повел себя вторичный рынок жилья, участникам дискуссии рассказала начальник аналитической службы портала недвижимости kn.kz Анна Шацкая. По ее данным, на вторичном рынке жилья Казахстана наблюдается резкое сокращение количества сделок из-за выжидательной позиции продавцов и покупателей.
Аналитик прогнозирует, что в условиях свободно плавающего курса тенге цены на вторичное жилье в Казахстане в долларовом эквиваленте снизятся примерно на 20% к концу 2016 года.
– Теперь же цена в тенге подскочила необоснованно, поскольку номинирование стоимости жилья на вторичном рынке проводится в долларах. С учетом сложной экономической ситуации, когда реальные доходы населения могут снижаться, это повлияет на условия банков по ипотечному кредитованию. То есть банки будут ужесточать условия ипотеки. В совокупности перечисленные факторы приведут к тому, что цена квадратного метра будет уменьшаться.
Наш прогноз по вторичному рынку в Астане, поскольку здесь большая составляющая спекулятивного спроса: минус 20% до конца 2016 года. На первичном рынке ситуация немного другая: здесь снижение стоимости скрытое: отделы продаж предлагают различные акции, рассрочки, бонусы и так далее. Но снижение, тем не менее, есть, – заключила Анна Шацкая.
При этом глава аналитической службы портала недвижимости не исключает, что глубина падения цены может оказаться больше 20%. По данным эксперта, сегодня стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Астаны составляет 1 820 долларов.