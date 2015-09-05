Вклад останется полновесным Статьи 1432 Ирина НОС

– На совещании 20 августа Президент Нурсултан Назарбаев­ дал поручение Правительству, Национальному банку, в целом по банковской системе Казах­стана разработать механизм компенсации потерь при введении нового обменного курса валют по депозитам до миллиона тенге включительно. Глава государства отдельно остановился на системе жилстройсбережений и поручил продумать механизм компенсации вкладов в ЖССБ и поддержки наших вкладчиков. Сейчас работа идет, в течение 2–3 недель мы огласим условия компенсации для вкладчиков, у которых депозиты свыше миллиона тенге. Я думаю, что это справедливо. Если клиенты других банков второго уровня имели возможность перевести свои вклады в доллары, что мы наблюдали последние 7–8 месяцев, то вкладчики нашего банка всегда держат их в тенге, – сообщил заместитель председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казах­стана" Ербол Карашукеев на III заседании Экспертного клуба на тему "Рынок жилой недвижимости в условиях кризиса".



В целом, по данным зампредправления, в Жилстройсбербанке находится 570 тыс. вкладов, при этом более 400 тыс. из них – до 1 млн тенге. Он также отметил, что после введения плавающего курса тенге оттока вкладчиков из Жилстройсбербанка не наб­людается.



– По состоянию на 1 августа 2015 года из 4 тенге, в целом выданных банками второго уровня по ипотеке, 3 тенге выдано Жилстройсбербанком. Сейчас в Казахстане свыше 30 банков, при этом большая доля долго­срочных вкладов в тенге находится у нас. Каждый второй тенге лежит в нашем банке. Надо сказать, что в кризисные периоды система жилстройсбережений остается стабильной. Жилье строится, его надо реализовывать. Если бы сис­темы жилстройсбережений в Казахстане не было, то на строительном рынке возникли бы трудности, – считает Ербол Карашукеев.



Согласно подсчетам, за время действия системы жилстройсбережений в Казахстане она фактически обеспечила жильем немаленький областной центр: 100 тыс. вкладчиков получили кредиты и купили квартиры, а если исходить из коэффициента семейственности 4, то это прак­тически город с населением в 400 тыс. человек.



– Для Восточной Европы этого было бы мало. Там прак­тически от 40 до 70% населения участвуют в системе жилстройсбережений. Но если посмот­реть на страны СНГ, то становится ясно, что система жилстройсбережений внедрена только Казахстаном. Ее нет ни в России, ни в Беларуси. Замечу, что в целом ЖССБ выдал кредитов на 417 миллиардов тенге, из них более 60% ушло на покупку жилья на первичном рынке. Это означает, что 220 миллиардов тенге вернулись через застройщиков в экономику.



О том, как в условиях кризиса повел себя вторичный рынок жилья, участникам дискуссии рассказала начальник аналитической службы портала недвижимости kn.kz Анна Шацкая. По ее данным, на вторичном рынке жилья Казахстана наб­людается резкое сокращение количества сделок из-за выжидательной позиции продавцов и покупателей.



Аналитик прогнозирует, что в условиях свободно плавающего курса тенге цены на вторичное жилье в Казахстане в долларовом эквиваленте снизятся примерно на 20% к концу 2016 года.



– Теперь же цена в тенге подскочила необоснованно, поскольку номинирование стоимости жилья на вторичном рынке проводится в долларах. С учетом сложной экономической ситуации, когда реальные доходы населения могут снижаться, это повлияет на условия банков по ипотечному кредитованию. То есть банки будут ужесточать условия ипотеки. В совокупности перечис­ленные факторы приведут к тому, что цена квадратного метра будет уменьшаться.



Наш прогноз по вторичному рынку в Астане, поскольку здесь большая составляющая спекулятивного спроса: минус 20% до конца 2016 года. На первичном рынке ситуация немного другая: здесь снижение стоимости скрытое: отделы продаж предлагают различные акции, рассрочки, бонусы и так далее. Но снижение, тем не менее, есть, – заключила Анна Шацкая.



При этом глава аналитической службы портала недвижимости не исключает, что глубина падения цены может оказаться больше 20%. По данным эксперта, сегодня стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Астаны составляет 1 820 долларов.