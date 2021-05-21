Вклад в демократизацию политической системы

После принятия поправок в бюджет депутаты отметили, что его уточнение позволит профинансировать в том числе повышение зарплаты медработников, сотрудников органов внут­ренних дел с устранением имеющегося дисбаланса в оплате труда. Также это позволит увеличить стипендии студентов и количест­во грантов для абитуриентов. Импульс должны получить и инфраструктурные проекты, в их числе модернизация более 3 500 сел, строительство и ремонт дорог, обеспечение казах­станцев чистой питьевой водой и т. д.

– До 106 миллиардов тенге увеличен объем средств, направляемых на реализацию проекта «Ауыл – Ел бесiгi». За счет этих денег планирует­ся создать тысячи рабочих мест, построить и отремонтировать более одной тысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры. За счет дополнительного финансирования «Дорожной карты занятости» будет реализовано 127 инфраструктурных проектов, а также прокредитовано более 5 тысяч бизнес-проектов с созданием порядка 15 тысяч рабочих мест. Нет сомнений, что уточненный бюджет будет работать на экономическое развитие страны и повышение благосостояния населения, – сказал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, по словам спикера Сената, особое внимание необходимо уделить качественному и результативному использованию бюджетных средств. Все выделяе­мые деньги должны приносить конкретные результаты. Остается актуальным вопрос использования средств Национального фонда, значительная часть которого и формирует бюджет.

– Средства Нацфонда – один из важных в эти годы источников финансирования расходов бюджета, это дефицит бюджета, который растет. В прошлом году – 3,1%, в нынешнем году мы его увеличиваем до 3,5%, понятно, что борьба с пандемией, много расходов. Нам, видимо, нужно двигаться в сторону стабилизации дефицита бюджета и изменить тренд на его уменьшение. Бюджетный дефицит финансируется за счет заимствований, внешних и внутренних. Мы надеемся, что в рамках рассмотрения бюджета на 2022–2024 годы мы увидим другой тренд, – сказал Маулен Ашимбаев.

Итак, согласно поправкам, прог­ноз доходов республиканского бюджета на 2021 год определен в сумме 7 204 292 142 тыс. тенге с увеличением на 278 717 836 тыс. тенге против утвержденного плана. Увеличение доходов республиканского бюджета против утверж­денного плана прогнозируется на 437 993 130 тыс. тенге. Снижение доходов – на 159 275 294 тыс. тенге.

Кроме того, будут увеличены расходы бюджета на 1,3 трлн тенге, которые будут направлены на строи­тельство дорог, инфраструктуры, улучшение жилищных условий граждан и обеспечение сельских жителей питьевой водой.

Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 трлн тенге до 1 850 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.

Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, уточнение нап­равлено на финансовое обеспечение мероприятий предвыборной программы партии «Nur Otan», стратегические инициативы и поручения Главы государства, а также на меры по борьбе с COVID-19.

– На реализацию предвыборной платформы «Nur Otan» будет нап­равлено 884 миллиарда тенге. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог, улучшение жилищных условий граждан, обеспечение чистой питьевой водой и модернизацию сел в рамках специального проек­та «Ауыл – Ел бесiгi», – пояснил глава Минфина.

Кроме того, на финансирование противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией будет направлено 265 млрд тенге.

– Наибольшая часть в сумме 723 миллиарда тенге направлена на поддержку реального сектора экономики. Это окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 2,4 триллиона тенге, или почти 16% от общего объема расходов. Социальная сфера бюджета в целом увеличена на 374 миллиарда тенге и составляет 7,5 триллиона тенге, или 48,7% к общему объе­му расходов. Расходы силовых структур запланированы в сумме 1,6 триллиона тенге с ростом на 211 миллиардов тенге, – сказал Ерулан Жамаубаев.

Однако снижены обще­государст­венные расходы на 80 млрд тенге и составляют 3,3 трлн тенге. Как пояс­нил глава Минфина, уменьшение расходов данного блока связано с перераспределением резерва на инициативы Президента. Значительные дополнительные средства выделены на помощь МСБ, в том числе в наиболее пост­радавших секторах экономики. Так, на реализацию государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» бюджетные средства увеличены до 132,5 млрд тенге.

Между тем, считает сенатор Ерик Султанов, нерешенными остаются системные проблемы малого и среднего бизнеса. Во-первых – это низкий охват кредитования банками второго уровня субъектов МСБ.

Как известно, из-за пандемии больше всего пострадал микробизнес. При этом налоговые поступления в бюджет страны, направляемые микробизнесом, соизмеримы с объемом налоговых поступлений субъектов среднего предпринимательства.

По мнению сенатора, не для всех субъектов микробизнеса будут доступны выделенные средства.

– Так, не имея необходимого залогового имущества и достаточных оборотов, субъекты микробизнеса нередко вынуждены брать потребительские кредиты как физические лица под 20–25% годовых. По этой же причине меры финансовой поддержки, оказывае­мые в рамках государственных программ, остаются недоступными для микробизнеса.

Все это ведет к росту невозвратных кредитов, приостановлению деятельности субъектов бизнеса и связанным с этим социальным рискам, – считает Ерик Султанов.

Как уже было сказано, огромные средства выделялись на борьбу с COVID-19. Посему ожидалось их рачительное и эффективное использование. Но сенатора Айгуль Каппарову насторожило, что Минздрав закупил дорогостоящую вакцину Hayat-Vax.

– В апреле 2021 года фонд нацио­нального благосостояния «Сам­рук-Казына» закупил миллион доз вакцины Hayat-Vax на сумму 13,3 миллиарда тенге для иммунизации 500 тысяч человек. Для сравнения: цена вакцины, состоя­щей из двух компонентов, для Hayat-Vax составляет 62,2 доллара, «Спутник V» – 26 долларов, отечест­венной вакцины – 9,4 доллара. В чем причина покупки дорогостоя­щей вакцины, чем это обосновано? Не приведет ли закуп вакцин у зарубежных производителей к снижению собственного производства и закрытию отечественных фармацевтических заводов? – спросила сенатор.

Ответ главы Минздрава Алексея Цоя был донельзя логичен: цены на вакцины назначаются производителями.

– Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность и выбор на рынке Казах­стана. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя. Наша задача – в максимально короткие сроки обеспечить население Казахстана вакциной. Поэтому данная работа проводится. Вакцины сейчас, как вы видите, используются в прог­рамме иммунизации, – сказал он.

– Были подняты и другие вопросы. Сенатор Ольга Перепечина в поддержку спикера также обратила внимание на необходимость иметь более четкое представление, за счет каких доходов будут обеспечиваться расходы бюджета, не рассчитывая только на Нацфонд.

– Учитывая, что на 2022 год вновь рассматривается целевой трансферт из Национального фонда в сумме 550 миллиардов тенге, следует, что и на следующий год не планируется доведение налоговых поступлений до уровня, достаточного для обеспечения бюджетных обязательств. Для реализации социальных инициатив в очередной раз мы вынуждены прибегнуть к использованию средств Национального фонда. Это и обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием, и повышение заработной платы сотрудникам органов внутренних дел и медицинским работникам, увеличение размеров стипендии студентам вузов и другое. Все эти расходы носят постоянный характер и по своей природе не должны финансироваться за счет целевого трансферта из Нацфонда, – подчеркнула сенатор.

Встревожена она и тем, что растет не только правительственный долг, но и расходы по его обслуживанию. Она отметила, что расходы на обслуживание долга, которые в 2021 году достигли порядка 1,0 трлн тенге, составили 6,2% от общего объема расходов.

– Согласно прогнозу, пик погашения правительственного долга приходится на 2023 год, и мы вынуждены будем изыскать уже 1,5 триллиона тенге. Поэтому, несмотря на сложившиеся оптимистичные показатели, тема государственного долга вызывает обеспокоенность из-за стремительного темпа роста. Только за год он увеличился на 4,2 триллио­на тенге, или на 25%, – констатировала Перепечина.

По ее мнению, отдельно стоит отметить состояние долга местных исполнительных органов.

– За год он вырос в 2 раза, и это при том, что все регионы, за исключением четырех регионов-доноров, являются субвенционными. Возникает большая вероят­ность, что их обязательства «лягут тяжелым бременем» на республиканский бюджет, – считает депутат.

Также депутаты приняли законы, касающиеся выборов. Теперь акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов будут избирать на прямых выборах. Баллотироваться смогут граж­дане страны не моложе 25 лет. А финансирование избирательного процесса будет осуществляться за счет местного бюджета. Новшество прописано в принятом сенаторами Конституционном законе «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Респуб­лики Казахстан «О выборах в Рес­публике Казахстан».

– Предусматривается снижение порога прохождения политичес­ких партий в Мажилис и маслихаты с 7 до 5%. Также в бюллетени для голосования добавляется графа «Против всех». Это важное событие в общественно-политичес­кой жизни страны. Несомненно, эта инициатива Главы государства внесет значительный вклад в дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана и усиление политической конкуренции. Мы также надеемся, что проведение выборов акимов на местах повысит эффективность системы управления, – сказал Маулен Ашимбаев.

Рассмотрели и приняли сенаторы Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов». По мнению депутатов, принятые законы позволяют усилить политическую конкуренцию, повысить гражданскую активность общества и в полной мере реализовать концепцию «слышащего государства».

– Законопроектами предусмот­рена возможность участия граж­дан в выборах сельских акимов, это позволит обеспечить широкое участие населения в укреплении структуры местного само­управления. В настоящее время в стране работают 2 345 сельских акимов. После принятия закона во втором полугодии текущего года появится возможность избрать прямым голосованием 836 акимов. Прямые выборы акимов повысят восприимчивость местных исполнительных органов к потребностям и проб­лемам населения, – отметил в ходе обсуждения закона сенатор Султанбек Макежанов.