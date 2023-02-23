Вклад в экономику

На встречах с работниками АО «Евразиан Фудс» и Алматинского электро-механического завода члены штаба «Ақ жол» во главе с лидером партии Азатом Перуашевым, кандидатами в Мажилис и маслихат рассказали о работе, которую акжоловцы ведут в Парламенте.

Азат Перуашев озвучил приоритетные направления политической программы партии «Ақ жол» и ответил на вопросы собравшихся. Отдельно остановился на предложениях партийцев по либерализации экономики. Он также отметил, как важно развивать отечественное производство.

– Экономика, которая не опирается на собственное производство, всегда будет импортозависима. Без наполнения рынка отечественной товарной массой любая денежная масса всегда будет провоцировать инфляцию и девальвационные ожидания. Сдерживать инфляцию нужно не повышением процентов по кредитам, а производством отечественной продукции, – подчеркнул Азат Перуашев.