​Вклад в поддержание мира

Развертывание миротворческого контингента в Ливане (совместно с Индией) и сертификация ООН казахстанского учебного центра «КАЗЦЕНТ» – такие шаги намерен предпринять Казахстан для увеличения вклада в миротворческие операции ООН. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при Организации Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН по реформе миротворческой деятельности организации.

В ходе заседания посол Казахстана отметил необходимость качественных изменений, применения инновационных подходов и новых критериев оценки системы миротворчества ООН. Он назвал укрепление координации и обеспечение подотчетности всех структур Организации одним из главных условий для повышения эффективности миротворческой деятельности.

– Мы убеждены, что активное вовлечение и участие новых стран в процессе миротворческой деятельности ООН, в том числе путем совместного развертывания контингента, придаст новую энергию и большую эффективность операциям Организации по поддержанию мира, – заявил Кайрат Умаров.

Дипломат также подчеркнул, что этот процесс позволит повысить авторитет и эффективность миссий ООН и будет способствовать сотрудничеству и коллективной ответственности стран, региональных организаций и всего мирового сообщества.

Глава казахстанской делегации также отметил важность партнерства между региональными структурами в предотвращении и разрешении конфликтов и напомнил о предложенной Казахстаном триединой стратегии по профилактике конф­ликтов и предупреждению их корневых причин. В ее основе – усиление взаимосвязи между безопасностью и развитием в целях усиления эффективности принимаемых международным сообществом стабилизационных мер, использование стратегичес­кого регионального подхода в решении актуальных проблем, а также укрепление координации различных структур и агентств ООН для повышения эффективности оказываемой на местах помощи и обеспечения большей прозрачности.

На заседании Совбеза также выступил заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа. Он призвал страны, обладающие передовым военным потенциалом, направлять в миссии ООН больше миротворцев, оборудования и оказывать логистическую поддержку, а также усилить миро­творческую подготовку.

В конце октября нынешнего года Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав Временных сил ООН в Ливане совместно с индийскими миротворцами.

Временные силы ООН в Ливане учреждены в марте 1978 года для подтверждения вывода израильских сил из этой страны, оказания помощи ливанскому правительству в восстановлении власти. В настоящее время более 10 тыс. военнослужащих из 42 стран проходят службу в миротворческой миссии ООН в Ливане.