Вклад в политику нераспространения Свежий выпуск 446 Ада ДЕМИНА, Астана

Организатором форума выступило Министерство энергетики РК при содействии Международного научно-технического центра, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, Ядерного общества Казахстана и Научно-технического центра безопасности ядерных технологий.

В профессиональном форуме приняли участие более 110 специалистов из 14 стран мира. В том числе из государств Евросоюза, СНГ и США. Отмечая расширение сферы применения ядерных технологий, участники форума говорили о возрастании в мире угроз, связанных с террористической деятельностью. Поэтому задачи обеспечения физической ядерной безопасности как на национальном уровне, так и в общемировом, глобальном масштабе стали предметом всестороннего рассмотрения. Подчеркивая актуальность повестки дня, министр энергетики РК Владимир Школьник выразил надежду, что форум может стать «отправной точкой для инициирования ежегодных конференций и обу­чающих семинаров для специалистов в области ядерных технологий и нераспространения, а также политических деятелей Казахстана, стран Центральной Азии и других государств Евразийского региона». А также поможет утвердить «меж­дународное признание Казахстана как страны, добровольно отказавшейся от ядерного оружия и выступающей за мирное использование ядерной энергии».

В рамках конференции прошел форум для молодых ученых «Возникающие проблемы нераспространения и их решение». Его организовали Шведское агентство по радиационной безопасности, Центр по изучению проблем нераспространения (США) и Центр безопас­ности ядерных технологий (РК). Студенты из Казахстана, России и Украины обсудили научные технологии и политику в области ядерного нераспространения, а также варианты решения возникающих угроз и вызовов.



