Вклад в продовольственный пояс

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Тепличный комплекс «Мадмар» и молочно-товарная ферма ТОО «Медеу-Коммерц», торжественный запуск которых состоялся в минувшие выходные, внесут весомый вклад в создание продовольственного пояса вокруг Алматы. К примеру, теплица в селе Исаево занимает огромную площадь в 6 га и уже на первых порах способна давать до 2 тыс. тонн свежей плодоовощной продукции. Применяемая здесь голландская технология гидропоники позволяет собирать урожай дважды в год – весной и осенью. Процесс полностью автоматизирован, вместо обычного грунта используют кокосовый субстрат, в который сажают семена и подают маточный раствор, насыщенный кислотой и удобрениями. Используется также система капельного орошения, снижающая потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. В результате многократно увеличивается производственная мощность. Пока здесь посадили лишь огурцы, но в перспективе планируют выращивать томаты, перец, зелень. В проект вложено 1,2 млрд. тенге инвестиций, вскоре рядом с парником построят хранилища и складские помещения. Как сообщила агроном ТОО «Мадмар» Айман Сапарова, продукция будет поставляться на рынки Алматы без посредников, что обеспечит стабильные цены. На объекте получили постоянную работу 60 местных жителей, со временем число рабочих мест удвоится.
А на молочно-товарной ферме, построенной в поселке Кемертоган, содержатся 780 голов КРС элитной голштино-фризской породы. Уже сегодня аграрии получают хороший надой, а после выхода на проектную мощность производство молока вырастет до 6 тыс. тонн в год. Объект вошел в региональную Карту индустриализации, на нем установлено современное оборудование, построены коровники, закуплена сельхозтехника для кормопроизводства. По словам директора ТОО «Медеу-Коммерц» Адиля Медеуова, предприятие получило существенную поддержку государства в виде субсидий и налоговых льгот. В перспективе здесь помимо молочной продукции планируют наладить производство говядины объемом до 72 тыс. тонн в год.
Журналисты побывали также в рыбном хозяйстве «Коллар В.В», которое ежегодно производит 8 тонн сибирского осетра. Львиная доля продукции поставляется в торговые сети Алматы. В ближайшее время аграрии при поддержке фонда «Даму» и инвесторов намерены расширить территорию фермы, чтобы увеличить объемы производства «царской рыбы». Как отметил аким Алматинской области Амандык Баталов, запуск новых агропромышленных объектов осуществляется в рамках Послания Президента «Нұрлы жол». Местные власти и впредь будут оказывать предпринимателям помощь в обеспечении необходимой инфраструктурой.
В этот же день в ауле Кошмамбет ввели в строй новую врачебную амбулаторию, оснащенную новейшим медицинским оборудованием. А в райцентре Каскелен состоялись соревнования «Ақшақар-2015», приуроченные к открытию большого спортивно-оздоровительного комплекса. На объекте имеются площадки для занятий футболом, волейболом, теннисом, другими видами спорта. Сюда будут приходить и взрослые, и дети. В ближайшие годы рядом со спортгородком на площади 30 га вырастет современный микрорайон. Примечательно, что жилье планируется возводить из стройматериалов, выпущенных местным домостроительным комбинатом.

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