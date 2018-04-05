Свежий выпуск
​Вклад в развитие Афганистана
Полина Федорова

Семинар по повышению потенциала государственных служащих и представителей НПО Афганистана был организован Министерством иностранных дел РК при содействии Программы развития Организации Объе­диненных Наций в Казахстане (ПРООН) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Договоренность о реализации этого проекта нашла отражение в Совместном заявлении об углублении и расширении стратегического партнерства между РК и Японией.

Семинар организован в рамках официальной помощи развитию, которую Казахстан оказывает Афганистану, и направлен на укреп­ление материнского и детского здравоохранения. Более 80% участников мероприятия – афганские женщины.

В двухнедельных курсах принимают участие 30 представителей Афганистана, работающих в медицинской сфере. Участники знакомятся с системой здравоохранения Казахстана с фокусом на здоровье матери и ребенка, с принципами работы перинатальных центров и их структурой. В рамках семинара организовано посещение Национального научного центра матери и ребенка для ознакомления с основными акушерскими и реанимационными отделениями, отделениями новорожденных и соматической педиатрии.

Для участников семинара также проводятся лекции по вопросам применения передовых технологий в лечении акушерских осложнений во время беременности и родов, медицинского обс­луживания новорожденных в сельской местности и другое. В качестве лекторов выступают министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, а также профессоры Назарбаев­ Университета.

Данный семинар внесет очередной вклад Казахстана в усилия международного сообщества по дальнейшему развитию Афганистана через повышение потенциала афганских женщин, задействованных в сфере здравоохранения, путем передачи им опыта.

Ранее, в июле 2017 года, был реализован первый этап данного проекта, в рамках которого сос­тоялся тренинг по повышению потенциала государственных служащих и представителей НПО Афганистана на основе соответствующего казахстанского опыта. В семинаре тогда приняли участие 24 представителя страны, работающие в сфере госуправления и образования. 

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