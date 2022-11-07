Фото: Kazpravda.kz
Общество

Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry помогли вернуть 123 млн тенге

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу помогли почти 200 вкладчикам финпирамиды вернуть многомиллионные вложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, B2B Jewelry работало под прикрытием сети ювелирных магазинов.

«123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды «B2B Jewelry» в результате проведенной работы АФМ. Всего свои средства обратно получили 197 человек.

Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет», - рассказали в пресс-службе АФМ.

В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания, резюмировали представители агентства.

Месяцем ранее правоохранительные органы поставили точку в деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration.

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