Вкладчикам Валют-Транзит Банка выплатят деньги через БЦК

Казахстанский фонд гарантирования депозитов назначил Банк ЦентрКредит банком-агентом для осуществления дополнительных выплат вкладчикам Валют-Транзит Банка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
В фонде уточнили, что 1 августа 2015 года введен в действие закон, позволяющий вкладчикам АО "Валют-Транзит Банк", обанкротившегося в 2007 году, получить дополнительное возмещение по депозитам.
"Для получения гарантийного возмещения вкладчикам необходимо обратиться в любое операционное управление филиалов нашего банка по месту проживания и представить минимальный пакет документов – заявление и удостоверение личности", – сказал председатель правления Банка ЦентрКредит Владислав Ли.
Подать заявление на выплаты можно с 10 августа 2015 года. В БЦК заверили, что выплаты будут производиться в течение 5 рабочих дней с даты обращения в банк. Уточняется, что вкладчики (физические лица) Валют-Транзит Банка вправе обратиться в БЦК в течение 6 месяцев. По истечении этого срока получить гарантийное возмещение можно непосредственно в КФГД.
"Каждому из вкладчиков, чей депозит в АО "Валют-Транзит Банк" превышал 700 тысяч тенге (максимальная сумма гарантийного возмещения на момент банкротства АО "Валют-Транзит Банк") АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) дополнительно выплатит гарантийное возмещение в сумме остатка по депозиту, без начисленного вознаграждения, в размере не более 5 миллионов тенге", – указывается в распространенном сообщении.
Как ранее сообщал заместитель председателя Национального банка РК Куат Кожахметов, выплаты
будут произведены 4 995 вкладчикам на общую сумму 4,25 млрд тенге за счет средств фонда гарантирования депозитов.
При этом задолженность полностью будет погашена перед 4 772 вкладчиками. С оставшимися 223, сумма вкладов которых превышает 5 млн тенге, работа будет осуществляться в рамках ликвидационной комиссии в порядке, установленном законодательством. Общая сумма задолженности по их вкладам составляет 2,8 млрд тенге.