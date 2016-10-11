Происшествия
Вкладчики "Оптовки" штурмуют филиал компании в Астане
Жания Уранкаева
Группа карагандинских вкладчиков прибыли в Астану требовать свои деньги с компании "Оптовка", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным клиентов  данной компании,  фирма с лозунгом "Умножайте свои деньги" приглашала людей вкладывать деньги в свою деятельность и получать прибыль. Привлеченные от инвесторов деньги сотрудники фирмы закупали продукцию по одной цене и перепродавали ее по другой –более высокой стоимости. 

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"Компания "Оптовка" открылась в Карагандинской области, в Майкудуке, в апреле. И так как там предлагали хорошую прибыль, жители района стали инвестировать свои деньги. Директор ТОО "Автофинансгрупп" Елена Колесникова обещала нам 14,9 процентов каждую неделю от суммы вклада, при этом договор мы могли расторгнуть в любой момент. Пять дней назад "Оптовку" закрыла местная прокуратура для проверки. Начальство и сотрудники компании теперь не выходят на связь и кормят нас "завтраками", – рассказал один из потерпевших, пожелавший не называть своего имени. 

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Менеджер компании "Оптовка" пытается успокоить вкладчиков. 

По словам одного из вкладчиков "Оптовки", в столицу они приехали ночью.

"Сегодня с пяти утра мы мирно наблюдаем за происходящим в столичном филиале. Мы хотим вернуть свои деньги. Нас порядка 60 человек, и если руководство компании не предпримет никаких действий, мы намерены жаловаться властям. Ранее мы хотели обратиться в правоохранительные органы, но владелица фирмы заверила нас в том, что все в порядке и просто нужно подождать несколько дней. Сегодня уже шестой день и результата нет", – поделился мужчина. 

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Два дня назад нескольким карагандинцам удалось забрать свои деньги, уточнил собеседник. 

"Мы тоже хотим, нам чужого не надо, только свои. Кто-то продал квартиру, дом, машину. В Астане филиал "Оптовки" был открыт месяц назад, и здесь люди вкладываются, а в Карагандинской области все счета заморожены", – заключил карагандинец. 

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Отметим, что на место сбора вкладчиков прибыл наряд полиции для выяснения ситуации.

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Редакция Kazpravda.kz обратилась в прокуратуру Карагандинской области для уточнения информации, является ли компания "Оптовка" финансовой пирамидой и усматриваются ли в ее деятельности мошеннические действия. Надзорный орган не подтвердил и не опроверг этисведения, посоветовав обратиться с официальным запросом. 

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