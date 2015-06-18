Экономика Вкладчики "Валют-Транзит банка" получат свои деньги уже этим летом Шынар Оспанова

Вкладчики ликвидированного "Валют-Транзит банка" смогут получить свои деньги до осени. Об этом в ходе расширенного заседания Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента сообщил заместитель председателя Национального Банка РК Куат Кожахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Сейчас у нас в ликвидации находятся два банка. Это "Наурыз банк" и "Валют-Транзит банк". Когда ликвидировали "Наурыз банк", сумма гарантирования составляла 400 тысяч тенге. Там мы удовлетворили жалобы 88% вкладчиков. Но есть активы, которые можно продать, с помощью чего закрыть не только задолженность перед вкладчиками, но и покрыть задолженности перед бюджетом", – сообщил Куат Кожахметов.



По его словам, ситуация с "Валют-Транзит банком" – "немного иная", так как против руководства банка были возбуждены уголовные дела о хищении средств. Процесс ликвидации банка начался в 2006 году, когда была отозвана лицензия, напомнил зампред. В этот же период была выплачена сумма гарантирования. На тот момент она составляла 700 тыс. тенге. Эти деньги были выплачены из Фонда гарантирования вкладов.



"К сожалению, этой ликвидационной массы, которую мы набираем, недостаточно для удовлетворения требований всех вкладчиков. Поэтому было принято решение внести изменение в законодательство, и сейчас этот законопроект мы рассматриваем в Сенате. В тот период сумма гарантирования у нас составляла 5 миллионов тенге. Впоследствии эту сумму изменили. Президент объявил 10 миллионов тенге. Основная масса вкладчиков сосредоточена в Караганде, но вкладчики есть по всему Казахстану. Сейчас это 4 995 человек, которым мы планируем выплатить до 5 миллионов тенге, после того как будет принято законодательство. Таким образом, мы выплатим 4,3 миллиона тенге дополнительно каждому", – отметил Куат Кожахметов.



Зампред НБ уточнил, что в момент выплаты суммы 4,3 млн будут полностью погашены задолженности перед 4 771 человеком, так как сумма на их депозитах на момент закрытия банка составляла менее 5 млн тенге. У остальных 224 вкладчиков сумма задолженности составляет 2,8 млрд тенге.



"Мы будем продолжать ликвидационный процесс, и эти люди тоже получат свои деньги. Они также получат 4,3 миллиона, но единственное, их депозиты составляли более 5 миллионов тенге. Самое главное, основную массу, 95%, мы сможем удовлетворить. Если объем ликвидационной массы будет достаточным, то и оставшиеся 5% также будут удовлетворены", – уточнил Кожахметов.



Деньги будут выплачиваться не из бюджета, а за счет Фонда гарантированных депозитов, который существует уже более 15 лет.



"Сейчас у нас все готово, и в кратчайшие сроки мы постараемся все выплатить. Как только закон будет подписан и вступит в действие. Если все будет нормально, это может произойти уже этим летом", – добавил Куат Кожахметов.



Он также уточнил, после истории с "Валют-Транзит банком" в 2006 году ни один казахстанский банк принудительно ликвидирован не был.

