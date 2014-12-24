Вкладчики выбирают гарантии Свежий выпуск 609 Беседовала Ирина ГАЛКИНА

Системе гарантирования депозитов в Казахстане исполняется уже 15 лет. И это стало поводом для интервью, которое дал нашей газете председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Бакыт КОГУЛОВ.

– Бакыт Бектурганович, какие вехи развития прошла система гарантирования депозитов? Как вы оцениваете этот исторический опыт?

– За эти годы было сделано немало. Принят Закон РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», который вступил в силу с 1 января 2007 года. Мы добились обязательного участия всех банков, работаю­щих с деньгами населения, в системе гарантирования депозитов, сущест­венно увеличили размер гарантийного возмещения вкладчикам – сегодня это 5 миллионов тенге на одного вкладчика в одном банке. С 2007 года фонд внедрил систему дифференцированных ставок взносов банков, когда действует принцип «банк с более высоким уровнем риска деятельности платит по большей ставке». Фонд выполнил свои обязательства перед вкладчиками трех ликвидированных банков, выплатив им предусмотренное законодательством гарантийное возмещение.

Главный результат – это повышение доверия населения к банковской системе, подтверждаемое поступательным ростом депозитной базы: за последние 7 лет она выросла более чем в три раза. По данным на 1 ноября 2014 года, физические лица держат на депозитах в коммерческих банках более 4 триллионов 377 миллиардов тенге.

– Соответствует ли казахстанская практика гарантирования депозитов мировой? Насколько она прогрессивна по сравнению с другими странами?

– Мы придерживаемся в своей деятельности прогрессивного международного опыта. Так, например, фонд одним из первых среди организаций по страхованию депозитов стран СНГ ввел систему дифференцированных ставок взносов банков-участников. Основные бизнес-процессы фонда, связанные с регулированием отношений с банками-участниками, автоматизированы. В 2013 году мы получили престижную международную награду и были признаны лучшей организацией среди 70 стран – участниц Международной ассоциации систем гарантирования депозитов (IADI) в номинации «За достижения в совершенствовании системы гарантирования депозитов».

– Достаточно ли устойчиво финансовое положение Казахстанского фонда гарантирования депозитов, чтобы в случае форс-мажора ответить по обязательствам терпящего крах банка-участника?

– Да, устойчивое. По состоянию на 1 декабря 2014 года размер специального резерва фонда, предназначенного для выплаты гарантийного возмещения, составил 205,7 миллиарда тенге. Кроме того, Национальный банк РК ежегодно увеличивает уставный капитал фонда на 10%. КФГД имеет право направлять до 70% от своего уставного капитала на пополнение специального резерва, а это в настоящий момент 124 миллиарда тенге.

При этом в случае недостаточности средств специального резерва для выплаты разницу можно покрыть за счет дополнительных взносов банков-участников или заимствования недостающих средств у Национального банка Респуб­лики Казахстан.

– Планирует ли фонд в средне­срочной перспективе расширить свои полномочия и, например, объявить о распространении своих гарантий на депозиты юридических лиц, ведь они тоже несут существенные риски?

– Хочу сразу отметить, что система гарантирования депозитов изначально направлена на защиту прав депозиторов – физических лиц, которые являются неискушенными инвесторами. Фондом гарантируются все без исключения виды банковских депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей – вклады до востребования, срочные и условные депозиты, а также текущие и карт-счета. Вместе с этим в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года мы будем рассматривать вопрос о распрост­ранении гарантии на текущие счета юридических лиц. Прежде чем принимать такое решение, необходимо оценить все преимущества и риски данного шага.

– В каком направлении, на ваш взгляд, нужно развивать отечественную систему гарантирования депозитов?

– Нам предстоит серьезная работа по совершенствованию систем раннего реагирования, оздоровления и ликвидации банков. В Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года предусмотрено, что в Казахстане должен появиться действенный, «безболезненный» для участников финансового рынка и понятный для депозиторов – физических лиц механизм оздоровления финансового состояния банка. В настоящее время осуществляется прямая выплата гарантийного возмещения в случае ликвидации проб­лемного банка, а в будущем мы должны отработать процедуру передачи депозитов физических лиц частично либо в полном размере благополучному банку. Кроме того, КФГД будут переданы функции по осуществлению процедур урегулирования несостоятельности банков. Это очень важно, так как именно фонд несет все бремя исполнения обязательств принудительно ликвидируемого банка перед вкладчиками.

Естественно, это значительный фронт работы, но это необходимо в целях сохранения финансовой стабильности в стране.





