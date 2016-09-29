Вкладчики ЖССБ смогут отслеживать движение средств на счетах через мобильное приложение

Жилстройсбербанк разработал мобильное приложение "ЖССБ 24" для удобства своих вкладчиков, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе Банка, с помощью данного приложения клиент может контролировать наличие, остаток и движение средств по всем своим вкладам и кредитам, следить за оценочным показателем, узнать местоположение ближайшего отделения или платежного терминала, бронировать очередь в отделении банка и связаться с Call-центром.
Мобильное приложение работает на платформах iOS (доступен для скачивания в App Store) и Android (доступен для скачивания в Play market).
Для работы с мобильным приложением "ЖССБ 24" вкладчик Банка должен быть зарегистрирован на сайте.
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" является дочерней компанией АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Целью создания холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиции, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях.
