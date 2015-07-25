Вкладываем в будущее

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Рассказывая присутствующим об акции, инициированной партией, депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркина подчеркнула, что сегодня партийцы вручают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – обладателям денежных вкладов по Государственной образовательной накопительной системе – сертификаты. Данная акция проходит во всех регионах страны. Есть надежда на то, что она покажет пример того, как помогать нуждающимся детям, вкладывая деньги в их будущее образование.
– Хорошее образование – залог профессионального роста и благополучия. Дети – это наше будущее, – отметила депутат Мажилиса.
В этот день благодаря инициативам депутата Мажилиса Парламента Айгуль Нуркиной, депутатов областного маслихата Гульмиры Нурхановой, Айман Оспановой, Александра Терентьева, Амангельды Бейсембинова, и. о. первого заместителя председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан», депутата городского маслихата Ильи Теренченко, председателей ППО ТОО «Сардаркузет» Рашида Ахметова, ТОО «КазПромИзоляция» Павла Андрусенко, обладателями сертификатов стали 15 детей.

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