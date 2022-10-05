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Вкладывать душу в работу
Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

В селе Акжар Алакольского района заканчивается уборка подсолнечника. На поле вовсю кипит работа. Надо собрать
без потерь весь выращенный урожай. С каждого гектара в хозяйстве собирают в среднем по 20 центнеров.

Несколько лет назад Айдар Жазылбеков ушел с госслужбы и вернулся в родное село Акжар Алакольского района, чтобы продолжить семейное дело, возглавив фермерское хозяйство.

Мы приехали к Айдару в самый горячий момент – шла уборка урожая подсолнечника. Солнце­подобные растения, словно солдаты на плацу, стоят ровными рядами. Лишь круглые «головы» склонились под тяжестью созревших семечек, обещая богатый урожай.

Благодаря применению современных агротехнологий на занятом ими поле почти нет сорняков. И нынче в хозяйстве с каждого гектара планируют собрать по 20 центнеров маслосемян. Общая же площадь, отведенная под подсолнечник, составляет 350 га.

Невольно представилось, какое же необыкновенно вкусное растительное масло выйдет из такого сырья...

– В чем секрет успеха земледельца? – спросили мы у Айдара Жазылбекова.

– Для получения высокого результата при возделывании любой агрокультуры нужно все продумать до мелочей. И, работая с землей, вкладывать в нее и силу, и душу...

В этом году мы впервые посея­ли подсолнечник. Как и любая другая культура, он требует тщательной подготовки поля, соблюдения агротехнических мероприятий. Для начала проанализировали состав почвы, выяснили со специалистами, сопровож­дающими нас, какая подкормка необходима, внесли удобрения. Благодаря чему планируем собрать до 600 тонн подсолнечника, – рассказал Айдар Жазылбеков.

Продумали в хозяйстве и воп­рос сбыта выращенного. Основной объем будет сдан на переработку в Усть-Каменогорск на маслоэкст­ракционный завод, с ним уже заключен договор.

Для обеспечения своих работников подсолнечным маслом приобрели маслобойный цех. Жмых тоже не пропадет – пойдет на корм скоту. Ведь в хозяйстве разводят и овец, и лошадей. Создан откормочный комплекс на две тысячи овец. Кроме подсолнечника, здесь выращивают также яровые, озимую пшеницу.

– Основной залог успеха – правильная обработка почвы: зимняя влагозарядка, весенняя подработка, использование удобрений, химическая прополка и подкормка. Нами используется шведская сельхозтехника. Она позволяет наилучшим образом подготовить землю под озимые и в целом к зиме. Видите, какие аккуратные, ровные ряды, никаких комьев, не пропущен ни один сантиметр участка, – говорит Айдар Аскарович, показывая обработанное поле.

Более 40 лет трудятся в хозяйстве опытные механизаторы Александр Божков, Бауыржан Бармакбаев, Андрей и Владимир Серых. Каждый из них с легкостью управляется как с комбайном, так и с трактором, трудясь на двух видах работ.

Надо сказать, что механизаторы заняты круглый год. В теп­лый период работают в поле, а в остальное время заняты ремонтом и подготовкой сельхозмашин к новому полевому сезону.

– Хорошим подспорьем для аграриев всегда была и остается государственная поддержка. Тем более в условиях, когда так сущест­венно выросли цены на ГСМ, минеральные удобрения, гербициды... Мы получаем субсидии на удобрения, сельхозтехнику, семена подсолнечника, по льготной цене покупаем топливо. Когда осенью был его дефицит, аграрии отправляли друг другу имеющиеся запасы, сейчас возвращают. В целом программа субсидирования действительно эффективна, но разрыв в финансировании имеется, это не всегда удобно. С другой стороны, есть уверенность, что поддержка, пусть и с опозданием, точно будет, – заключил Айдар Жазылбеков.

Планы у фермера большие. Особенно по подсолнухам. На следую­щий год площади его посевов будут удвоены. А это уже 700 га. В связи с увеличением урожая зерновых приобретено оборудование для нового механизированного тока. Сейчас оно монтируется.

В целом по области Жетысу увеличиваются площади, выделяемые под масличные культуры. Если в прошлом году они составляли 93,8 тыс. га, то в этом уже 96,1 тыс. га, причем в сравнении с 2021-м территория под посев подсолнечника выросла на 1,7 тыс. га.

Львиная его доля приходится на Сарканский и Алакольский районы. В последнем под подсолнечник отведено более 5 тыс. га, его выращиванием занимаются 35 крестьянских хозяйств, средняя урожайность составляет 8 цент­неров с гектара.

Главный экономический эффект в выращивании подсолнечника – производство отечест­венного социально значимого продукта – подсолнечного масла.

Нельзя не отметить социальную ответственность агрария. Как рассказал аким сельского округа Елес Жапыргалиев, фермер на собственные средства построил в родном селе мечеть. Конечно, по мере своих возможностей ему в этом помогли и земляки. В 2018 году оборудовал систему освещения улицы, ведущей к школе. В год по несколько раз оказывает помощь продуктами питания малоимущим односельчанам из социально уязвимых слоев.

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