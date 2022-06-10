Вкладываться в "новый фонд" при "КазМунайГазе" предлагают мошенники казахстанцам

В Казнете активно распространяется реклама нового инвестиционного фонда, якобы созданного при компании «КазМунайГаз» по поручению Касым-Жомарта Токаева. Тем, кто вложит в нее свои деньги, обещают пассивный доход до трех тысяч долларов в месяц. Это дело рук мошенников, поясняет Stopfake.kz.

На самом деле ни «КазМунайГаз», ни президент РК к этому «фонду» никакого отношения не имеют. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на официальный сайт компании.

««КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что информация о деятельности компании размещается только на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях», — говорится в сообщении на портале компании.

Это не первый раз, когда казахстанцам предлагают «инвестировать» в несуществующие фонды. Ранее аналогичная реклама распространялась в Сети от имени HalykBank.