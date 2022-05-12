Включаем лето

Выставку своих по-летнему ярких картин устроил в Караганде художник Чингиз Касимов.

Он художник хоть и молодой – ему нет и тридцати лет, –но в Караганде достаточно известный благодаря муралам, которые украшают семь городских многоэтажек. Самый знаменитый из них тот, на котором изображен погибший от браконьерской пули егерь Ерлан Нургалиев с сайгачонком в руках. На этот раз Чингиз решил отойти от амплуа художника-монументалиста и вернуться к основам творчества – холсту и краскам.

В Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит его первая персональная выставка под названием «Летнее». Автор представил публике 19 картин, написанных за последние два года. Все они яркие, сочные, жизнеутверждающие.

Так, глядишь на рыжего шпица в цветущем ярко-желтом поле, и кажется, что вот-вот подует ветер, и запахнет одуванчиками. Видишь натюрморт с букетом цветов и вазочкой с ярко-алой вишней на подоконнике – хочется протянуть руку, взять горсточку спелых ягод. На другом полотне на ярко-голубом фоне изображены бананы, и тоже хочется схватить фрукт, снять шкурку и съесть.

– Моя выставка легкая, прос­тая и понятная, – улыбается художник Чингиз Касимов. – Знаете, я устал ходить на «сложные» вернисажи и смотреть на картины, мало что понимая. Хочу показать людям такие картины, где нет двойного дна и потайных смыслов, а есть только положительные эмоции. Посмотрите, как много красоты в простых вещах!

Своей самой любимой работой Чингиз Касимов называет «аппетитный» натюрморт под названием «Рыбный рынок». Наверное, поэтому картина занимает место в начале экспозиции. Здесь отражены приятные воспоминания автора о поездке в Грузию, где он купался в море и ел красную рыбу. Чингиз уверен, что такие приятные моменты есть в памяти каждого человека, и задача художника – с помощью искусства возродить их.

– Название у выставки тоже простое и теплое. Надо сказать, что Чингиз «включил» лето на месяц раньше срока, – отметила руководитель экскурсионно-массового отдела Карагандинского музея изобразительного искусства Снежана Черкаева. – В каждой картине цвет создает такой контраст, который уносит далеко от серых и холодных дней. Работы Чингиза Касимова не ограничены единой идеей или сложной темой. При этом они доставляют зрителю эстетическое удовольствие и заставляют мыслить образами.

Карагандинец Чингиз Касимов твердо решил начать карьеру, как он выразился, серьезного художника. А выставка в музее родного города – это первый шаг к успеху.