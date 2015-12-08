​Включая рога и копыта

В реализации данного проекта стоимостью более 2,2 млрд тенге оказывает поддержку АО «КазАгроФинанс». Место под строительство комплекса выб­рано не случайно. Буквально в километре от возводимого объек­та располагается крупная в регионе откормочная площадка ТОО «АкТеп» с единовременным содержанием до 10 тыс. голов КРС. Сегодня там имеется уже больше половины запланированного поголовья, которое продолжает увеличиваться за счет закупа у населения. Оба предприятия тем самым создают замкнутый цикл производства мясной продукции, так называемый сельскохозяйственный кластер, где откормплощадка, убойный пункт и мясоперерабатывающий комплекс находятся на одной территории, а это значит, что скот не нужно транспортировать на дальние расстояния, при которых он теряет в весе, подвергается стрессу и прочим внешним воздействиям.

По словам директора нового комплекса Вахтанга Джиджиеш­вили, строительство было начато в апреле текущего года. На этом месте, где сейчас вырос крупный объект, когда-то была голая степь. Существенную помощь оказало государство и в проведении инфраструктуры в рамках программы «ДКБ-2020». Это и ускорило процесс. Комп­лекс полностью возводился по германской технологии. Вплоть до полов. Оборудование немецких ведущих фирм позволит производить переработку мяса без отходов. Кости, даже рога и копыта животных будут перерабатываться в кормопродукты методом сухой инструзии – в гранулы. Для этих целей здесь спроектирован специальный цех. Оснащен комплекс оборудованием, так называемой ритуальной ловушкой, где убой скота будет производиться по системе халал. Вся конвейерная линия автоматизирована: у каждой установки кнопки, скользящие желоба, лебедки… Производительность – 15 голов КРС в час. Имеется холодильный цех с трехдневным запасом, рассчитанный на вместимость 120 туш в смену. Конечный продукт, а это и полутуши, и субпродукты, будет аккуратно упакован на специальной машине по европейским стандартам.

Как говорит Вахтанг Георгие­вич, 60% продукции предприя­тие намерено отправлять на экспорт. Уже подписан протокол-намерение на поставку ее на российский рынок. На сегодня готовность комплекса составляет 95%. Наладка основного оборудования уже завершена. Ориентировочно в середине декабря здесь намерены запус­тить пробное производство. С его вводом найдут постоянное место работы около 90 человек. Предпочтение при наборе отдает­ся местным жителям, тем, кто имеет хоть какой-то опыт работы в мясопереработке. Новой технологии их будут обучать немецкие специалисты. В перс­пективе руководство предприятия планирует не только обеспечить жителей региона и страны свежей мясной продукцией, но также наращивать экспортные поставки мраморного мяса в приграничные страны.