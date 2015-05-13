Включился Иртыш в работу 712 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Иртыш, сбросив ледяной панцирь, включился в работу. Пользуясь большой водой его весеннего разлива, речники направили в Омск восемь судов со щебнем. В основном в Россию идет он и строительный песок, добываемый в русле реки в ходе дноуглубительных работ. Оба материала пользуются большим спросом в регионах РФ, расположенных вниз по течению Иртыша. В свою очередь оттуда в Павлодарский речной порт доставляют лес-круг­ляк, который тоже имеет спрос на территории Казахстана.

В нынешнем году, по данным замес­тителя председателя правления АО «Павлодарский речной порт» Геннадия Коваленко, из Павлодара в российские регионы планируется направить грузы объемом перевалки более 1 млн. тонн. А сама перевозка в пределах прошлых лет ненамного превысит 100 тыс. тонн.

Между тем возможности Павлодарского речного флота намного выше. Подсчитано: водный транспорт Иртыша может стать дополнительной точкой экономического роста не только Павлодарской области, но и Казахстана. Тем более, как было озвучено на одном из межгосударственных совещаний водников, транспортировка грузов речным путем конкурентоспособна, ее стоимость составляет 2,7 тенге за тонно-километр, это дешевле на 25–30%, чем доставка по железной дороге, и на 70% – перевозок автомобилями.

Надо заметить, что в Казахстане речное судоходство как промышленная транс­портная отрасль сохранилось только в Павлодарской области. Ее суда ходят не только до Омска, Томска и Ханты-Мансийска, но и дальше, вплоть до Охотского моря.

Исходя из этого, АО «Павлодарский речной порт» видит большую перспективу межгосударственного судоходства по Иртышу – от России до Китая – через Казахстан.

В мае прошлого года состоялась первая конференция бизнесменов области, организованная палатой предпринимателей региона. На ней председатель правления АО Ризабек Хамаров предложил создать на базе его предприятия мультимодальный транспортно-логистический центр. Он позволит обеспечить перевалку грузов между водным, автомобильным и железнодорожным транспортом региона и значительно увеличит товарооборот между Казахстаном и Россией. А еще полностью загрузит мощности самого предприятия. Сейчас в парке речпорта 30 грузовых судов. В текущем году, как сказал Р. Хамаров, будут приобретены три крупнотоннажные баржи грузоподъемностью 3 тыс. тонн каждая.

Но это еще не все. Сегодня на территории свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» ведется строительство так называемого «сухого порта». Создание этого комплекса (сухопутного терминала, который связан автомобильным либо железнодорожным путем с морским портом) на границе с Китаем позволит Казахстану получить мощный логистический хаб, используя потенциал железной дороги Жетыген – Хоргос и международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай. Сюда можно приплюсовать возможности Иртыша. Так как предполагается транспортировка грузов из Сибири по Иртышу до Семея с последующей их перевалкой в вагоны и отправкой напрямую в Китай через «сухой порт» Хоргоса. Во-вторых, рано или поздно, но судоходство до границы с КНР по Иртышу будет открыто, и павлодарский логистический центр станет как раз кстати.

Далее, в конце прошлого года, в ходе переговоров администраций Павлодарской и Омской областей, а затем работы XI Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан с участием глав государств, который проходил в Атырау, аким Павлодарской области Канат Бозумбаев и губернатор Омской области Виктор Назаров подписали протокол намерений о сотрудничестве по различным направлениям, включая экономическую, социальную и транспортную сферы. В их числе – по вопросам поддержки и развития транзитно-транспортных коридоров, в том числе речного судоходства по Иртышу. Предполагается большая работа по углублению русла реки до двух метров, упрощение таможенных процедур, наращивание партнерства бизнес-структур двух приграничных областей. Недавно акимат Павлодарской области направил омским коллегам письмо, в котором предлагал приступить к дальнейшим переговорам по иртышскому судоходству.

Так что ушедшие в Омск суда могут стать знаком его возрождения и укрепления приграничных связей казахстанско-российских регионов.



