"ВКонтакте" теперь полностью принадлжит холдингу Mail.ru

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Российский интернет–холдинг Mail.ru Group выкупил 48,01% социальной сети "ВКонтакте" у фонда UCP Ильи Щербовича за $1,47 млрд и довел свою долю в компании до 100%, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.

Доли выкупались у Blesmir Development Limited и Palagon Limited, контролируемых UCP. С учетом размера первоначальной инвестиции Mail.ru Group во "ВКонтакте" в 2007 году стоимость консолидации 100% составила $2,07 млрд.

В распространенном сообщении также отмечается, что UCP, Mail.ru и бывший гендиректор "ВКонтакте" Павел Дуров договорились снять претензии друг к другу. 4 сентября стало известно о том, что переговоры об условиях выкупа 48% ООО "ВКонтакте" у фонда UCP Ильи Щербовича находятся в финальной стадии. Источники сообщали, что покупателем доли UCP может стать либо Mail.ru Group, либо некая сторонняя, но дружественная акционерам группы структура. Именно по такой схеме была выкуплена доля основателя и бывшего гендиректора "ВКонтакте" Павла Дурова: в декабре 2013 года его пакет (12%) приобрел по неизвестной цене Иван Таврин, гендиректор "Мегафона" (как и Mail.ru Group, подконтрольного USM Holding), а 3 месяца спустя он перепродал его Mail.ru Group за 12,43 млрд руб., или около $345 млн.

"ВКонтакте" – крупнейшая российская социальная сеть, основанная в 2006 году. Выручка "ВКонтакте" в 2013 году увеличилась на 14% –  до 3,8 млрд рублей, EBITDA – на 32%  – до 1 млрд рублей. В первом полугодии 2014 года выручка "ВКонтакте" составила 2 млрд рублей, EBITDA – 694 млн рублей.

Mail.ru Group принадлежит интернет–ресурс Mail.ru, социальные сети "Одноклассники" и "Мой мир", "ВКонтакте", сервисы мгновенных сообщений ICQ и "Mail.ru Агент", доля в платежном сервисе Qiwi (10,4%) и др.  Основными акционерами Mail.ru Group являются холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова (17,9% акций, или 51,9%голосов), южноафриканский холдинг Naspers (29% акций) и китайская Tencent (7,8% акций).

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