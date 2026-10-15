Вкус диких яблок

Театр
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкорганском академическом драматическом театре им. Б. Римовой представили постановку «Жабайы алма», приурочив ее к 90-летию классика казахской литературы Сайына Муратбекова. Режиссер Еркебулан Кабдыл перенес на сцену одну из самых пронзительных повестей автора, повествующую о жизни аула в годы Великой Отечественной войны.

фото автора

В спектакле нет фронтовых взрывов и окопов. Война здесь раскрывается через быт казахского аула, где остались лишь старики, женщины и дети. Сюжет выстроен вокруг воспоминаний подростка Каната. Его детство состоит из контрастов, где дворовые игры в асыки соседствуют с изнуряющим трудом, а сводящий челюсти вкус диких яблок – с постоянным недоеданием и страхом перед похоронками.

Режиссерский замысел Еркебулана Кабдыла опирается на символические акценты. Одним из цепляющих за живое образов спектакля стал обычный предмет быта – деревянная ступа и пест к ней. Мерный, глухой звук измельчения проса звучит на сцене как метроном эпохи. Он передает монотонность тыловой жизни, стойкость поколения женщин, водрузивших на свои плечи все тяготы воен­ных лет.

Особое место в спектакле занимают женские образы. Мудрая әже в исполнении Сандугаш Мунайтпасовой хранит домашний очаг и ждет сына с фронта. Багила-апа отвечает за колхозную бригаду, а юная Назира лишена беззаботной юности. Горько звучит тема первой любви Назиры и Тохтара, парень приписывает себе два года, чтобы уйти на фронт, оставляя зрителя с тяжелым предчувствием неминуемой трагедии.

Режиссер не упрощает психологический рисунок постановки. Сложной и противоречивой показана фигура фронтовика Ырыс­бека. Война искалечила его душу: вернувшись в аул, он не может обрести покой, приступы ностальгии у него чередуются с неоправданной жестокостью к окружающим. Через конфликт Ырысбека и Дурии раскрывается драма сломанных судеб тех, кто выжил в боях, но принес войну с собой. Не менее выразительной стала роль сироты Ажибека, сыгранная Шамилем Айтмуханом. За маской дворового заводилы актер раскрывает беззащитного ребенка, остро нуждающегося в тепле и заботе...

Новая постановка Талдыкорганского академического драматического театра им. Б. Римовой звучит современно: для зрителей проза Сайына Муратбекова – не застывшая классика, а живой разговор о милосердии, стойкости духа и цене человечности.

#Талдыкорган #театр #премьера #Жабайы алма

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