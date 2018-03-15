Вкус долгожданной победы

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Аскар Султан

Вчера победу в спринте на 1,5 км классическим стилем стоя завоевал наш лыжник Александр Колядин. Вторым с отставанием в 0,8 секунды финишировал японец Йошихиро Нитта, а треть­им стал канадец Марк Арендс (+ 1,1).

Уроженец Костанайской области вошел в паралимпийскую сборную Казахстана в 2012 году – тогда он успешно выступил на чемпионате республики в Кокшетау, а после этого стал представлять нашу страну на мировом уровне. Спортом он занимался давно, в свое время входил в сборную своего региона и, возможно, со временем стал бы даже членом национальной команды, если бы не автомобильная авария в 1997 году, в результате которой Колядин лишился правой ноги. Тем не менее наш герой со временем вернулся в большой спорт и стал паралимпийцем.

Стоит отметить, что днем ранее другой казахстанский лыжник – Александр Герлиц, также выступающий в зимних Паралимпийских играх в Южной Корее, остановился в шаге от медали на дистанции 20 км свободным стилем стоя, став четвертым.

«Золото» Колядина на сегодня позволило Казахстану войти в топ-15 медального зачета. Всего в Пхёнчхане – игры проходят с 9 по 18 марта – нашу страну представляют 6 спортсменов. Впереди их ждут еще несколько дис­танций в парабиатлоне, спринте и эстафете в паралыжных гонках.

Напомним, что в зимних Паралимпийских играх наша страна участвует с 1994 года. За всю историю «серебро» в лыжных гонках в норвежском Лиллехаммере завоевала только Любовь Воробьева, и это был лучший результат, пока на старт в Южной Корее не вышел наш блистательный Александр Колядин. 

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