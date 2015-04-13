Вкус и качество – наши аргументы

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
В ходе посещения молочно-товарной фермы ТОО «Медеу Коммерц», введенной по Карте индустриализации в Карасайском районе, А. Мамытбеков отметил, что переработка молока – одно из перспективных направлений в развитии аграрного сектора. Перед отечественными фермерами стоит задача по увеличению выпуска конкурентоспособной молочной продукции, вытеснению импорта, который составляет 25–30% от общего объема на внутреннем рынке.
По данным Минсельхоза, в республике производится около 5,1 млн. литров молока в год, из которых менее половины доходит до переработки. К сожалению, многие товаропроизводители предпочитают использовать импортное сухое молоко для выпуска молочных изделий. Поскольку оно дешевле и не требует серьезных технологических процессов. Соответственно, натуральное сырье отечественных фермеров оказывается невостребованным.
Для решения этой проблемы в рамках специального мастер-плана к 2020 году в стране будет открыто 212 молокоприемных пунктов, на что выделяется 683 млн. тенге инвестиций. Данная мера позволит не только улучшить качество закупаемого сырья, но и приобретать его у отдаленных крестьянских хозяйств. Не менее важно решить вопрос контроля качества продукции, поставляемой из-за рубежа: должны соблюдаться правила и технические регламенты, утвержденные в Казахстане.
Как сообщила вице-президент ТОО «Медеу Коммерц» Лаура Туктибаева, благодаря поддержке государства предприятию удалось достичь хороших производственных показателей. Госсубсидии составили около 300 млн. тенге, ферма выпускает качественную молочную продукцию за счет современных промышленных технологий и высокой продуктивности стада элитной голштино-фризской породы, привезенной из Канады. Сейчас здесь содержат 780 голов КРС, надой с каждой коровы составляет 9 тыс. литров молока в год. В ближайшее время планируется запуск цеха по производству кефира и брынзы.
К слову, излишки сырья предприятие поставляет на завод Danone Berkut, расположенный в соседнем Илийском районе. Этот объект также был построен по программе ФИИР в 2010 году и с тех пор значительно нарастил производственную мощность. Ежегодно здесь выпускают около 10 тыс. тонн молочных изделий высокого качества.
Дойка коров на фермах производится современными аппаратами, затем сырье охлаждают и на специальных молоковозах привозят для переработки в Danone Berkut. По словам генерального директора ТОО Рено Шамоналя, вначале предприятие выпускало только йогурты, а остальную продукцию импортировало из России. Затем была проведена модернизация производственных линий, и сегодня ассортимент расширился до 58 наименований. Налажен экспорт в Кыргызстан и Узбекистан, ведутся переговоры по выходу на рынки Туркменистана и Таджикистана.
Ознакомившись с деятельностью завода, глава Минсельхоза назвал его ярким примером производства продукции из натурального молока.

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