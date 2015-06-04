Вкус мороженого 1149 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Помню свое алматинское детство, и эти воспоминания тоже окутаны мороженым вкусом. Нам с сестрой выдавалось по 20 копеек – столько стоил брикетик пломбира. Это было самое дорогое мороженое, но мы покупали по две порции молочного, самого дешевого, хотелось, чтобы сладкого счастья было побольше. Хотя раньше особым разнообразием в этом плане детвору не баловали: продавалось всего несколько видов мороженого – сливочное, пломбир, реже эскимо, которое очень быстро раскупали, и крем-брюле. Позже появилось еще и «Ленинградское» – пломбир в шоколадной глазури, стоил он дороже – 22 копейки.

Но, несмотря на дешевизну, качество советского мороженого было отличное, что отмечали во всем мире. Кстати, ГОСТ, то есть государственный стандарт качества на мороженое, был введен в марте 1941 года. Коротко его можно охарактеризовать так: никаких консервантов и прочей «химии», только натуральные молоко и сливки. Потому-то срок хранения готового продукта не превышал одной недели. Порази­тельно, но вплоть до развала Союза этот стандарт соблюдался также неукоснительно. Что и принесло мировую славу нашему мороженому.

Сейчас рынок мороженого в Казахстане достаточно внушителен: по некоторым данным, он составляет порядка 40 млн литров с динамикой роста примерно 3–4% в год. Мороженое, как говорится, на любой вкус от самых разных производителей: наряду с казахстанским на прилавках можно увидеть российское, итальянское, немецкое мороженое... Правда, цена, особенно заморского лакомства, явно «кусается» – порция из нескольких маленьких шариков стоит почти тысячу тенге! Это на улице. А если вы захотите полакомиться мороженым где-нибудь в кофейне, готовьтесь выложить и большую сумму.

Что же касается качества, то, к сожалению, сейчас многие производители частично заменяют молочный жир на растительный. Это удешевляет продукт, однако продают его по цене натурального, что показали неоднократно проведенные проверки.

В процессе приготовления мороженое взбивают, поэтому в его составе есть кислород, а чтобы оно было без комочков и держало форму, добавляют стабилизаторы и эмульгаторы. Причем производитель обязан указывать на этикетке состав. И вот здесь тоже можно сделать для себя немало грустных открытий: слишком много в современном мороженом может быть заменителей, красителей, эмульгаторов, стабилизаторов и прочей химии. В результате мороженое, безусловно, получается красивым, привлекая тем самым детвору и выуживая денежки из карманов пап и мам. Но вот что касается его полезных свойств, родителям нужно быть настороже – неровен час, малыш может заработать не только ангину, но и тяжелую аллергию.

Поэтому радует, что наши отечест­венные производители мороженого, заботясь о здоровье маленьких и больших казахстанцев, ратуют только за натуральные продукты. Ведь по большому счету мороженое – не только вкусный, но и полезный десерт. Оно богато витаминами и минеральными веществами, а потому улучшает память, поднимает настрое­ние и помогает справиться со стрессами. А кроме того, положительно влияет на увеличение в организме гормона счастья – серотонина.

Кстати, 10 июня обязательно всей семьей поднимите стаканчик любимого вами мороженого. Ведь у него в этот день официальный день рождения. Да, да! В историческом календаре есть и такая необычная дата. А знаете, сколько лет исполнится этому лакомству? Более 5 тысяч! Его любил откушать еще Александр Македонский. А привез мороженое в Европу из Китая знаменитый итальянский путешественник Марко Поло, за что ему большое спасибо.

Интересная деталь: говорят, однажды, размышляя о победе советского народа в Великой Отечественной войне, Уинстон Черчилль сказал: «Нельзя победить народ, который в сорокоградусный мороз ест мороженое».

Вот вам и лакомство!