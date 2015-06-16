Вкусная профессия Свежий выпуск 454 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

– Наверное, так пахнет дом, где поселяется радость, – сдержано улыбается Женя. Она вообще человек скромный, жизнь ее не баловала. Но именно эта работа по специальности, с которой, еще учась в школе, девушка связывала самостоя­тельную жизнь, принесла ей душевную устойчивость.

Евгения с 11 лет воспитывалась в детдоме «Тан шолпан». Там социальная мама Гульнара Абдрахманова учила девочку житейской мудрости: не бояться труда, работать на совесть, придерживаться аккуратности во всем, быть ответственной, иметь профессию, которая прокормит, дорожить семьей. С этим багажом вышла 15-летняя Женя из детдома и поступила в городское училище № 2, ныне агротехнический колледж. Выучилась на повара-кондитера. Но с дипломом устроиться по специальности не смогла – без опыта на работу не принимали. Бралась, как учили, за любое дело: официантка, кухонная работница, горничная.

А 2 года назад девушке помогла госпрограмма «Дорожная карта занятости-2020» – ее приняли в известную кондитерскую «МирТортини». По разным адресам экспедиторы развозят вкусные торты и пирожные, которые испекли умелые кондитеры – подруги по цеху. И уже скоро опустевшие полки готовой продукции вновь заполняются свежими и красивыми кондитерскими изделиями. Жене очень приятно, что ее труд нужен людям. Она уверена в том, что лакомки не разочаруются.

Есть у Жени в этом месяце еще одна важная дата – в июне ровно год, как она стала хозяйкой однокомнатной квартиры. В ее получении выпускнице детского дома помогли администрация и воспитатели Дома молодежи, где жила Евгения после переезда из общежития училища. Они разъясняли ей, куда пойти, какие документы предоставить, где встать на очередь, как юридически защитить себя. При дружной поддержке наставников Женя смогла добиться собственной крыши над головой, которая ей была положена по закону.

Теперь, когда есть стабильность в работе и жилье, Женя мечтает о личном счастье. Хочет создать хорошую семью, где будет кого потчевать вкусными блюдами и ароматной выпечкой.



