​«Вкусная» выставка

Шесть отечественных компаний, среди которых – ТОО МПЗ «Бижан», ТОО «Кублей», ТОО Агрофирма «Керуен», представили на едином Национальном стенде Казахстана широкую линейку продуктов питания и напитков. По мнению представителей национального агентства KAZNEX INVEST, именно такой формат – под брендом Made in Kazakhstan – позволяет презентовать экспорт­ный потенциал страны и повысить узнаваемость за рубежом. С этой целью агентство ежегодно организует для отечественных производителей участие в подобных выставках, содействуя расширению рынков сбыта и поиску новых партнеров.

Уже в первый день выставки, которая продлится четыре дня, внимание посетителей привлек­ла натуральная продукция казахстанского производства, и они с удовольствием дегустировали мясные деликатесы – казы, шужык, кисломолочные напитки, такие как айран, кумыс, а также соки и джемы, растительные масла и другие продукты.

В нынешней выставке, по словам директора World Food Moscow Татьяны Ястребовой, принимает участие около 1 500 компаний из 50 стран мира. Ежегодно ее посещают свыше 30 000 человек.