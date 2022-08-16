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Вкусно и безопасно
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

При покупке фруктов и овощей важно убедиться в их безопасности.

Летом возрастает риск инфекционного заражения и отравления некачественными плодами. Как пояснили в департаменте санэпидконтроля Восточно-Казахстанской области, можно нарваться, например, на овощи и фрукты с превышением содержания нитратов – фермеры применяют их, стремясь ускорить созревание и увеличить плодовую массу, скажем, ранних овощей.

На востоке республики первые безопасные урожаи огурцов, помидоров и капусты появляются только в июле. Бахчевые культуры и груши поспевают во второй половине августа – начале сентября.

«Лучше выбирать овощи местные, выращенные в грунте, – посоветовали в санитарном ведомстве. – Плоды берите не слишком крупные, глянцевые. У арбуза на превышение нитратов могут указывать отсутствие сладкого вкуса, неспелые семечки и желтые волокна в сердцевине. У огурцов и дынь – слабый вкус и аромат или выраженная сосудис­тая ткань в срединной части».

Кроме того, покупателю могут продать продукцию, обработанную пестицидами и гербицидами. Их используют для борьбы с сорняками, вредителями и возбудителями болезней растений. Для человека такие химикаты в больших дозах – яд. Внешне эти овощи и фрукты ничем не отличаются, опасные вещества можно определить только лабораторным путем.

Поэтому, по словам санитаров, все плоды необходимо тщательно промывать в проточной воде. А если есть сомнения, то очистить от кожуры.

«Не устаем напоминать, что ни в коем случае нельзя употреб­лять немытые фрукты, ягоды и овощи, особенно детям, – отметили в департаменте. – В лучшем случае вам грозит расстройство желудка, в худшем такие инфекции, как дизентерия, гепатит А, энтеро- и ротавирусные инфекции».

Как заявили специалисты, вся плодоовощная продукция при поступлении в продажу должна сопровождаться декларацией о соответствии. Этот документ подтверждает ее безопасность. Некоторые рынки имеют еще и собственные лаборатории, ведущие дополнительный конт­роль на остаточное содержание пестицидов. Поэтому правильней покупки совершать в таких местах. И, напротив, совсем нежелательно покупать овощи-фрукты на уличных стихийных рядах и тем более – вдоль автотрасс, с земли.

Что делать, если купленные фрукты или арбузы все-таки оказались некачественными? Нужно обратиться в службу сан­эпидконтроля, подкрепив заявление чеком, фото- или видеоматериалами, по которым можно определить место и дату совершения покупки. Либо следует приложить справку об обращении за медицинской помощью или результаты лабораторных исследований.

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