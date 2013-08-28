Вкусно и полезно

[caption id="attachment_4899" align="alignleft" width="300"] фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Ответственное отношение к еде – неотъемлемое условие здоровой и успешной жизни, а значит, его нужно воспитывать начиная со школьной скамьи. Такого принципа придерживается ТОО «Женис Транс Сервис», которое отвечает за столовую Назарбаев Интеллектуальных школ Астаны. Для организации работа в сфере общепита не в новинку: более 10 лет она обслуживает столовые в объектах здравоохранения, административных зданиях, бизнес-центрах… Однако школьное питание имеет ряд своих особенностей.

– Школьное питание должно быть организовано так, чтобы каждый прием пищи был сбалансирован, чтобы каждая съеденная ребенком калория была полезной, – говорит директор ТОО «Женис Транс Сервис» Карлыгаш Акимбаева. – Ведь от питания зависит не только физическое самочувствие ребенка, но и его мыслительная деятельность, активность, успеваемость. Хочу сказать, что мы работаем не только в НИШ Астаны, но и в Кокшетау, Караганде, Шымкенте, а с предстоящего учебного года еще и в новой школе в Кызылорде. Работать с такими учебными заведениями большая ответственность.

В том, что столовой удается удерживать высокую планку, дают возможность убедиться не только соответствующим службам санитарного и ветеринарного контроля, но и родителям, для которых двери кухни всегда открыты. Мамы и папы могут беспрепятственно приходить сюда, видеть, что из чего и как готовится, вносить свои предложения и пожелания, к которым обязательно прислушаются. Как с гордостью отмечает Карлыгаш Акимбаева, за пять лет работы в НИШ Астаны нареканий не было ни разу, напротив, делясь впечатлениями, родители рассказывают, что в столовой своей школы дети с удовольствием едят даже то, чем пренебрегают дома.

Ну и, конечно, самый серьезный и важный «контроль качества» – от самих школьников, которые часто навещают поваров «за кулисами», смотрят за процессом приготовления блюд, расспрашивают поваров об их работе, интересуются рецептами блюд. Во время учебного года здесь ежедневно кормят завтраком, полдником и обедом порядка 1 200 детей, и, как уверяют работники столовой, готовить для них – большое удовольствие.

– Я сам отец, и мне всегда хочется, чтобы мои дети получали самое лучшее, и я следую тому же принципу, когда готовлю здесь, – говорит шеф-повар столовой Улукбек Бабажанов, работающий в столичной НИШ со дня ее открытия. – Очень приятно видеть, что ребятам нравятся наши блюда – они едят с аппетитом и всегда хором благодарят поваров за работу.

Подготовкой меню повара здесь занимаются совместно с врачами-диетологами, проводится калькуляция калорий каждого блюда, большое внимание уделяется качеству каждого планируемого к столу продукта и технологии приготовления, которая позволяет сохранить все полезные питательные вещества (готовится все преимущественно на пару). Плюс обязательное включение в рацион витаминосодержащих продуктов – это компоты из свежих ягод и фруктов, соки, сезонные овощи и так далее. А для того чтобы круглый год обеспечить потребление витаминосодержащих продуктов, здесь заготавливаются путем заморозки в большом количестве ягоды и овощи, а также в летний период повара готовят из свежих овощей заправки для первых блюд, которые потом используются зимой.

Кроме того, как с гордостью отмечает Карлыгаш Акимбаева, ни в столовой, ни в работающем при ней буфете никогда не бывает такой продукции, как сладкие газированные напитки, шоколадные батончики и чипсы… Зато кондитерский цех школьной столовой предлагает большой ассортимент кулинарных изделий: булочек, ватрушек, пирожных, приготовленных из качественных продуктов и соответствующих технологиям приготовления, не нарушающим полезный рацион школьников.

Стремясь максимально разнообразить рацион питания школьников, меню пересмат­ривается каждые две недели: здесь и разнообразные каши, и супы, и легкие вкусные салаты, замечательные вторые блюда. Список блюд утверждается городскими санитарно-эпидемиологическими службами и руководством школы, блюда проходят несколько этапов проверки, в том числе и дегустацию. Как рассказывает администратор столовой Салтанат Рахимгулова, наибольшей любовью у ребят пользуются такие блюда, как котлеты с картофельным пюре и семга со сливками и рисом.

У поваров есть такая присказка, хорошо отражающая высокую роль кулинарии: «Кто не питает тело, тот не питает дух». Но для того чтобы дух был крепким, а тело здоровым, питать их необходимо с умом. К сожалению, в силу стремительного темпа жизни, который навязывает современный мир, получить навыки здорового питания дома получается не у каждого ребенка, далеко не каждая семья имеет возможность собираться за общим дастарханом, чтобы разделить завтрак, обед и ужин. А это ведет к тому, что дети привыкают питаться бессистемно, перекусывая в течение дня не всегда полезными продуктами.

– Задача школьной столовой не только в том, чтобы обеспечить детей рациональным питанием, – считает Карлыгаш Акимбаева. – Ребята учатся есть вовремя и правильную пищу, то есть у них формируется определенная культура питания, которой они, надеюсь, станут придерживаться и во взрослой жизни.

…Подготовка к новому учебному году в Назарбаев Интеллектуальных школах Астаны, как и в сотнях других учебных заведений по всему Казахстану, вышла на финишную прямую. Уже совсем скоро пустые коридоры заполнятся деловитыми школярами, а спокойный летний режим для поваров сменит привычная суматоха на кухне и детский шум-гам в столовой. К «нашествию» своих маленьких посетителей асхана готова: ребят встретят красивые скатерти, новые столовые приборы и замечательные запахи вкусных, а главное – полезных блюд.

Юлия МАГЕР, Астана