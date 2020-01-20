Вкусное наследие

Статьи
2550
Наталия Хомс

В книге представлены редкие, некогда широко бытовавшие и заново возрожденные в результате поисковой и исследовательской работы блюда. Даются также технология их приготовления, биологическая ценность традиционных мяс­ных, молочных деликатесов, мучных изделий и напитков.

На официальной презентации в офисе Qazaq Geography у читателей была возможность встретиться с автором книги – этнографом, руководителем центра нематериального наследия НИИ «Халық Қазынасы» Национального музея РК ­Айгерим Мусагажиновой.

– Мы издали эту книгу по результатам экспедиции, длившейся 1,5 года, в течение которой Айгерим с командой объехала весь Казахстан и собрала уникальные, почти забытые рецепты. Мы привыкли, что казахская кухня – это только бешбармак да куырдак. Айгерим же в своей книге показывает богатство нашей культуры через кухню. Получены сведения о двухстах блюдах, 50 из них представлены в книге. Остальные находятся сейчас в стадии проработки, – рассказала председатель правления РОО Qazaq Geography Жанна Рустем.

Один из главных результатов экспедиций состоит в том, что была найдена и записана технология приготовления на­циональных блюд. И это очень важно, ведь особенность казахской кухни как раз и состоит в верных пошаговых действиях при готовке, а не в составе инг­редиентов.

По мнению самой Айгерим Мусагажиновой, национальная казахская пища – один из важных элементов истории и культуры казахского народа. В ней отражаются самобытные традиции и обычаи, и многие ее характерные черты обусловлены формировавшимся веками жизненным укладом. Так, например, на способы приготовления пищи наложил отпечаток кочевой образ жизни казахского народа.

О работе с этнографом, автором книги «Казахская кухня: вкус и традиции», рассказала художественный фотограф Динара Жунусова, чьи аппетитные снимки красуются на страницах издания.

– Айгерим обладает каким-то волшебным даром зажигать людей своей энергетикой – все поддаются ее чарам, потому что она искренне излучает добро и свет. Она и меня так зажгла, потому что пришла с горящими от идеи, от мечты глазами, – поделилась Динара. – Это были полтора года интересных, сложных поездок. Мы посмотрели всю страну, разные аулы, села, где нас всегда радушно встречали. Наши простые люди открывали нам свои двери и сердца, предос­тавляли кров, рассказывали все, о чем бы мы ни попросили. Это только вдохновляло. Да, было сложно, условия, можно сказать, были полевые, но энергетика и ощущение того, что мы делаем правильное дело, придавали нам сил.

Экспедиции, надо сказать, были полны приключений. Например, в ауле Кишкенеколь Северо-Казахстанской облас­ти зимой, в метель с дождем, жители поставили во дворе юрту, где воссоздали технологию заготовки мяса и даже презентовали несколько блюд. Главное, по словам Айгерим Мусагажиновой, донести до носителей этих важных знаний то, насколько они важны сейчас, почему необходимо ими делиться. Тогда появляется необходимая обратная связь и порой даже раскрываются семейные хитрости и секреты рецептов.

– Везде нас тепло встречали, старались угостить, приготовить все самое лучшее. Мы, конечно, наелись, но самое интересное то, что это все был живой продукт, наш, экологически чистый. Наша кухня содержит в себе это незаменимое чувство – вкус детства. Когда подается горячий хлеб со сливочным маслом, мы всегда вспоминаем свою апашку. Когда варится конина, чувствуется приятный запах. Казахская кухня уникальна и многогранна. И эти 200 восстановленных рецептов – самая малость, так как по технологиям заготовок, по направлениям – мясные, молочные, зерновые продукты – это целая неизведанная даль, требующая дальнейшего изучения, – рассказала Айгерим Мусагажинова.

К написанию книги автор подошла со всей серьезностью. В ней не только собраны рецепты, записанные в ходе экс­педиций со слов апашек из дальних аулов, сохранивших секреты мастерства еще своих бабушек. Опирается этнограф и на научные изыскания исследований советских и даже ранних ученых. Каждое из блюд в книге сопровождается краткой информацией – историей его создания, рецептом и сведениями о пищевой ценности. Особое внимание уделено знаковой сущности определенных блюд казахской кухни. Они – настоящий символ мудрости народа.

Айгерим Мусагажинова считает, что «Казахская кухня: вкус и традиции» – это труд всей команды и в первую очередь людей, которые щедро поделились знаниями о национальной культуре и кухне. Это достоя­ние всего народа, поэтому о заявлении авторских прав не может идти речи. Главной задачей автор видит передачу этих сакральных знаний подрастающему поколению, потому что в силу прогресса, глобализации мы, увы, все же теряем важную часть нашей истории.

– В будущем, я думаю, мы покажем региональную кухню, потому что она тоже довольно разнообразна. Мы можем совместно с Ассоциацией поваров и Клубом рестораторов Казах­стана создать уже неоказахскую, высокую кухню. Потому что все мы знаем, что традиционная кухня не адаптированная, но, сохраняя рецептуру, меняя технологию приготовления, используя современные методы, молекулярную гастрономию, мы сможем создавать шедевры казахской кухни, – поделилась планами Айгерим Мусагажинова.

Книга предназначена для специалистов в области питания, технологов, этнографов, студентов технологических и исторических факультетов, а также всех, интересующихся национальной кухней.

Популярное

Все
Объявлена дата нового послания Токаева народу Казахстана
Глава МЧС обратился к школьникам
TikTok хотят заблокировать в Кыргызстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана
На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане
99 новых объектов первичной медсанпомощи заработают в этом году в Казахстане
Руку 3-летнего ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: мальчик – в реанимации
Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
Токаев поздравил верховного правителя Малайзии
Смаилов принимает участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT
Роналду установил новый мировой рекорд по голам
Опубликованы имена обладателей международной стипендии "Болашак"
Новый механизм туристского кешбэка предложили в Казахстане
Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками
В системных поборах с бизнесменов заподозрили чиновницу от здравоохранения в Жетысу
Должен ли наследник оплатить долг по налогу на авто
Почему Максим Галкин не приедет в Казахстан
Резервуары для сбора дождевой и талой вод могут построить в Казахстане
В смертельный нокаут отправил знакомого житель Шымкента
Астанчанка завоевала золото на чемпионате мира по армрестлингу
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муза Каюма Мухамедханова
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Акима Павлодара освободят от должности
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля

Читайте также

Институт конституционных и политических исследований открыл…
Нужны системные решения
Конституционный суд в действии
Тот прав, кто ценит свои права

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]