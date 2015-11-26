​Вкусности премиум-класса

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Самым успешным, без преувеличения, можно назвать проект по проведению широкомасштабной модернизации Усть-Каменогорской птицефабрики. Предприятие стало активным участником госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития страны еще в 2009 году. Поддержка государства оказалась тогда весьма кстати: УКПФ первой в республике приступила к выпуску охлажденного мяса птицы.

Через три года фабрика вышла на проектную мощность в 20 тыс. тонн. В 2014-м здесь произвели уже 22 тыс. тонн, а спустя еще год – 24 тыс. тонн готовой продукции.

Предприятие, оснащенное современным оборудованием от производителей Германии, Австрии, Польши, России, перерабатывает в сутки до 40 тонн тушек цыплят-бройлеров, изготавливает порядка 150 наименований продукции «халал».

Завод по глубокой переработке птичьего мяса – второй успешный проект, реализованный на Усть-Каменогорской птицефабрике в рамках первой пятилетки ГПИИР, благодаря чему на предприятии удалось выстроить вертикально интегрированную структуру производства. Сегодня здесь выпус­кается охлажденная продукция и полуфабрикаты под брендом «Кус & Вкус», поставки которых осуществляются не только по стране, но и в соседнюю Россию.

– На протяжении семи лет предприятие получает государст­венную поддержку, – говорит исполняющий обязанности акима Уланского района Даулет Батырбаев. – В прошлом году, к примеру, объем полученных субсидий составил 1,3 миллиарда тенге.

Еще один перспективный проект по производству мясной продукции премиум-класса реа­лизуется с прошлого года кресть­янским хозяйством «Болашак» в рамках программы «Өндіріс-2». Здесь производят 200 тонн говядины, 100 тонн конины, 40 тонн баранины в год. Инвестиционные вложения составляют 300 млн тенге.

На сегодня уже заключены договоры на поставку продукции премиум-класса для отечественных и зарубежных супермаркетов. В ближайшее время мясные изделия, выпускаемые под маркой «Альпийские луга», появятся на прилавках крупных торговых цент­ров Москвы и Санкт-Петербурга.

Деликатесам из мяса и икры рыб осетровых пород предстоит в будущем стать еще одним брендом Уланского района. После того как ввели запрет на заготовку осет­ровой икры в Каспийском море, цена на этот продукт возросла. И это послужило импульсом к строи­тельству рыбоводческих ферм.

Инновационное производство икры и мяса рыб осетровых пород гибрида «Бестер» создается вблизи села Саратовка. Общая стоимость проекта – более 1,6 млрд тенге, в том числе заемные средства АО «КазАгроФинанс» – 1,38 млрд тенге, остальная часть – собственные средства компании OstFish.

На сегодня уже построены три модуля установки замкнутого водоснабжения. Возведен объект для выращивания осетров на мясо (5 тонн в год), еще два – для производства пищевой икры (4 тонны в год). Для рыбоводческой фермы будет использоваться только артезианская вода.

Проложены сети внутренних коммуникаций – электро- и водоснабжения, освещения и вентиляции. В целом на строительство инфраструктуры объекта из областного бюджета выделено свыше 41 млн тенге.

Восточноказахстанцы, имеющие неплохое представление о том, что такое инкубирование икры, выращивание личинки, товарной рыбы, с нетерпением ждут завершения проекта и появления деликатесной продукции на торговых прилавках. Нет сомнений в том, что она будет пользоваться спросом и в других регионах страны.

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