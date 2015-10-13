Вкусную продукцию с базара понесли

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Наталья РЫЖКОВА
На площади перед ТРЦ «Хан Шатыр» развернулась с утра бойкая торговля. Ярмарка разместилась в 67 палатках, 50 из которых – с сельскохозяйственной продукцией.
Благодаря вниманию Главы государства и программам развития сельского хозяйства агропромышленный комплекс остается важнейшей отраслью экономики и продолжает динамично развиваться. Об уровне ее развития можно судить и по сугубо индустриально-промышленному региону, что подчеркнул в выступлении на открытии ярмарки в Астане и аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. В АПК внедряется 53 инвестиционных проекта стоимостью около 34 млрд тенге. До конца года планируется ввод в эксплуатацию четырех проектов на 4 млрд тенге.
– Как результат упорной работы наших сельхозпроизводителей, мы не только обеспечиваем себя основными видами продуктов питания, но и поставляем их в другие регионы, и прежде всего в Астану, – отметил Н. Абдибеков. – Применяя современные технологии, работники агропромышленного комплекса региона вырастили в нынешнем году хороший урожай зерновых и картофеля, добились высоких показателей в животноводстве и перерабатывающей промышленности.
На ярмарке были представлены все сельские районы и перерабатывающие предприятия городов области. Они привезли в Астану на 150 млн тенге товаров: продовольственных, народного потребления, легкой промышленности. В общей сложности автопоезда доставили в Астану на продажу около 850 тонн груза.
Жителям и гостям столицы было предложено свыше 80 тонн свежего мяса, 15 тонн масло-молочных продуктов, 700 тонн овощей и картофеля, 6 тонн рыбы, 500 тыс. штук куриных яиц по ценам на 15–20% ниже рыночных. Карагандинцы по традиции провели на ярмарке благотворительную акцию – фестиваль баурсаков и кумыса.

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