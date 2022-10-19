Вкусняшка с фенолом

В десятки раз оказалась превышенной норма содержания фенола в игрушке для самых маленьких детей под названием «Вкусняшка».

– Такую игрушку дают малышам, когда у них начинают резаться зубки, – пояснила заместитель руководителя Северо-Казахстанского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова. – Так вот в этой «Вкусняшке» обнаружен фенол, при норме 0,05 миллиграмма на кубический метр его оказалось 1,08 миллиграмма, то есть в десятки раз больше. Превышение в два раза формальдегида выявлено в куклах-монстрах, бензола – в кукле Фризе, гептана – в детском пианино. Все они утилизированы.

Обращаясь к родителям, Татья­на Горлова призвала не покупать слишком яркие игрушки, особенно для детей до трех лет, которые все тянут в рот.

За 9 месяцев 2022 года в Северо-Казахстанском центре экспертизы проверку прошли 129 образцов детских игрушек, требованиям технических рег­ламентов не ответили 76 проб (почти 60%). Так, например, в танке-трансформере выявлено превышение гептана почти в два раза.

Львиная доля несоответствующей продукции была произведена в Китае, России и Узбекистане.