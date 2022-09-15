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Вкусные музыкальные пирожные

Под нескончаемые аплодисменты и возгласы «Браво!» мировая звезда открыла юбилейный сезон «Астана Опера».

Изящная, неповторимая корейская оперная звезда Суми Чо блистала на сцене Большого зала столичного театра вместе с великолепными cолистами «Астана Опера». Гала-концерт прошел с огромным успехом под управлением всемирно известного маэстро Алана Бурибаева.

К открытию юбилейного сезона в театре готовились с особым волнением, программа была составлена в стиле золотой коллекции оперных шедевров. Торжественное начало значимому событию положила красочная сцена «Тойбастар» из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди в исполнении Татьяны Вицинской, Азамата Желтыргузова, хора и оркестра театра.

…Фанфары. Звонкий голос ведущей объявил номер легенды мировой оперной сцены Суми Чо. Не случайно музыкальные критики называют ее голос ангельским, певица постоянно находится в поисках лучших форм звучания. Наверное, поэтому и выбрала сценический псевдоним со смыслом: Су означает совершенство, Ми – красота, Чо – святость. Настоящее же имя певицы родом из Сеула – Чо Су-Кен, обучалась она в академии Santa Cecilia в Риме, позже этот город станет ее вторым домом. Итальянские педагоги, подобно ювелирам, придали бриллиантовую огранку ее природному голосу, и перед его магическим притяжением не могли уже устоять великие дирижеры, режиссеры, театралы от Парижской оперы и La Scala до Covent Garden и Metropolitan.

Сегодня Суми Чо – в ряду самых знаменитых певиц мира. На протяжении нескольких десятилетий ее имя украшает афиши лучших оперных театров и концертных залов. В Южной Корее ее талант отмечен государственными наградами, примадонне присвоен почетный статус «национального достояния». Она эпатирует пуб­лику удивительными нарядами, любит эксперименты со стилями.

К слову, это не первый визит певицы в Казахстан: десять лет назад она впервые приехала в город Алматы, чтобы выступить в рамках зимних Азиатских игр.

– Помню, как тогда было холодно. Во второй раз приехала уже в столицу Казахстана. Во время репетиции еще раз осозна­ла, насколько талантливы маэ­стро Алан Бурибаев, оркестр, хор и артисты театра. Мне очень приятно с ними работать, – призналась оперная дива. – В этом году также исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Кореей и Казахстаном, поэтому для меня большая честь выступить в Казахстане не только как музыканту, но и как человеку, который стоит за дружбу и мир.

Для столичного выступления дива подготовила арии и дуэты: вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, дуэт Лакме и Малики (Цветочный дуэт) из оперы «Лакме» Л. Делиба, дуэт Джульетты и Никлауса (Баркарола) из оперы «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха.

Без сомнения, публика ждала ее знаменитый номер – куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, который Суми Чо исполняет с вокальной виртуозностью и тонким юмором, вызывая неподдельный смех в зале. По-настоящему украсила концерт лирическая корейская песня «Когда весна приходит через реку» К. С. Лима. В течение вечера певица меняла наряды, приковывая взгляды своей красотой.

– Для нас большая честь работать с госпожой Суми Чо. Мне кажется, каждый ее номер – это полнейшая творческая самоотдача, такое ощущение, что каждый из них она исполняет как отдельную оперу, – отметил маэстро Алан Бурибаев.

Вслед за приглашенной гостьей­ на сцену выходили мастера оперного жанра – Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев и Татьяна Вицинская. Артисты демонстрировали высокий вокальный уровень, необычайное обаяние и чарующие голоса, которые моментально покорили публику и были по достоинству награждены бурными овациями.

Стоит ли удивляться, что хор и оркестр звучали чисто, безупречно, имея кристальную ясность исполнения? Прославленный маэстро Алан Бурибаев, чье имя регулярно появляется в афишах лучших концертных площадок и театров мира, производя, казалось, магические действия, добивался, чтобы музыка проникла в самое сердце слушателей, открывая всем роскошный мир звуков.

– В рамках одного вечера мы представляем не просто отрывки произведений – это осколки жизни композиторов, эпох, людей, их чувств, культур, языков. Перевоплощение за секунду и оркестру, и исполнителю безумно интересно, – говорит маэстро. – Гала-концерт – это такой тизер-трейлер: услышав арию, человек захочет ее услышать в контексте целой оперы. Зрителю с такого концерта какие-то номера запоминаются больше, чем другие, поскольку у каждого из нас есть свой музыкальный вкус. Это возможность узнать о самом себе что-то новое, понять, в каком направлении хотелось бы изучать оперное искусство. Гала-концерт – это такой поднос с разными пирожными, конечно, можно выбрать любое, но каждое из них окажется вкусным.

Концерт, как признавались потом слушатели, пролетел как одно мгновение, ведь в нем гармонично сочетались национальная и мировая классика. Посетили его музыканты, писатели, ученые, известные государственные, общественные деятели, потому как проводился он в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан.

Начало десятого юбилейного сезона было ярким, насыщенным и экспрессивным. Нет сомнений, что продолжение будет еще более фееричным.

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