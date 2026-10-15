Владелец агрокомпаний в ЗКО подозревается в хищении бюджетных средств

В Западно-Казахстанской области выявили хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему 2 ТОО, представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесённых расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

"В качестве подтверждения представлены фиктивные платёжные поручения и акты выполненных работ. На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены. Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.