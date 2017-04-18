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Владелец команды "Формулы-1" арестован в Лондоне
Виджай Маллья арестован лондонской полицией по запросу индийских властей, добивающихся выдачи мультимиллионера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rbc.ru.

Служба столичной полиции Лондона объявила об аресте по запросу властей Индии Виджая Маллья, обвиняемого на родине в мошенничестве.

"Он был арестован после прибытия на центральный полицейский участок Лондона и предстанет перед Вестминстерским магистратским судом позднее 18 апреля", – говорится в сообщении полиции.

По данным СМИ, власти Индии добиваются выдачи Малльи в связи с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Консорциум из 13 банков во главе с State Bank of India добивается возвращения ранее предоставленных подконтрольной Маллье авиакомпании Kingfisher займов на общую сумму около $1,34 млрд.

Маллья возглавляет совет директоров пивоваренной компании United Breweries, контролирующей примерно половину пивного рынка Индии, а также владеет участвующей в гонках Formula 1 командой Force India.

В 2010 году состояние Малльи оценивалось журналом Forbes в $1,45 млрд, однако уже по итогам 2012 года он выбыл из списка миллиардеров, а в 2014 году покинул и список ста богатейших индийцев. По последней оценке Forbes (данные на октябрь 2013 года), состояние Малльи составляло $750 млн.

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