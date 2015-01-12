Владельцем газеты Charlie Hebdo может стать мусульманин

Французский бизнесмен алжирского происхождения Рашид Некказ, основатель фонда по защите мусульманок в никабах, высказал готовность приобрести контрольный пакет акций газеты Charlie Hebdo, редакция которой пережила теракт, унесший жизни 12 человек.
Свою инициативу Некказ объяснил желанием доказать французам, что мусульмане никогда не пойдут на убийство, сообщает IslamNews
со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Также магнат хочет контролировать редакционную политику газеты, чтобы не допустить публикаций карикатур, оскорбляющих религиозные чувства мусульман.
Некказ ранее уже предлагал выкупить пакет акций Charlie Hebdo. Так, в сентябре 2012 года он был готов выплатить 350 тыс. евро. Однако тогдашний главный редактор издания, погибший в теракте 7 января, отклонил это предложение.
"Сейчас я готов заплатить больше, дабы доказать французам, что мусульмане – не убийцы", – заявил предприниматель в эфире передачи "Хуна Алжир" на алжирском телеканале "Аш-Шурук".
Некказ резко осудил теракт в Париже, отметив, что рост антимусульманских настроений во Франции главным образом на руку праворадикалам во главе с Мари Ле Пен.
Рашид Некказ известен тем, что в 2010 году основал "Фонд по защите свобод", занимающийся оказанием помощи женщинам, пострадавшим от законодательного запрета ношения никаба. В 2014 году он отказался от французского гражданства для участия в президентских выборах в Алжире, на которых потерпел поражение.