Владельцев авто из Армении могут обязать платить налоги в двух странах

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Владельцам автомобилей из Армении, завезенных в РК после 1 февраля 2020 года, возможно придется платить налоги в двух странах. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Гражданам, которые завезли армянские автомобили после 1 февраля, придется полностью оплатить таможенную пошлину, предусмотренную законодательством, утилизационный сбор и другие сборы. Есть еще такие опасения, что налоги, налоговые обязательства могут возникнуть и со стороны органов госдоходов Армении. Мы на этот счет сейчас уже ведем переговоры с армянской стороной, чтобы те машины, которые ездят на нашей территории, хозяева платили налоги у нас", – сказал Жамаубаев.
В то же время глава Минфина напомнил, что определенные решения были исполнены для машин, завезенных до 1 февраля.
"Постановление Правительства принято. То есть они встанут на временный учет и получат желтые номера, и будут платить транспортный налог. Мы со стороны Министерства финансов будем контролировать", – заключил он.