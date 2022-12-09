Владельцы 74 млрд тенге все ещё не обратились за компенсациями по депозитам

Пока заявления подали 2 млн депозиторов (39% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям Программы защиты тенговых вкладов). В основном, это держатели крупных сумм на депозитах.

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Заявления на компенсацию по тенговым депозитам подали всего 2 млн из 5 млн казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФГД.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, в банки поступили заявления вкладчиков для выплаты компенсации (премии) на общую сумму в 261,5 млрд тенге.

Тем временем, компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов на сумму около 336 млрд тенге.

«На 23 ноября 2022 года свое согласие в банках на получение компенсации подтвердили только 2 млн депозиторов, что составило 39% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям Программы защиты тенговых вкладов. В основном, это держатели крупных сумм на депозитах», - отметили в КФГД.

В фонде также напомнили, что компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года.

«Хочу отметить, что премия в размере 10% начисляется сверх ставки вознаграждения по вкладу. Основную долю депозитов, подлежащих компенсации, составляют вклады до 1 миллиона тенге. Максимальная сумма, которая может быть компенсирована, составляет 20 миллионов тенге. Напоминаю, что для получения компенсации вкладчику необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, до 1 января 2023 года», – сказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

В настоящий момент банки продолжают принимать заявления на выплату компенсации. На компенсацию могут рассчитывать владельцы сберегательных, срочных, несрочных, образовательных накопительных вкладов и накоплений в системе жилищных строительных сбережений.

Банки начнут проводить выплаты после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные соответствующими правилами.