Владимир Божко призвал активнее вовлекать в казахстанскую армию женщин
Лаура Тусупбекова
Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко призвал активнее вовлекать в армию женщин. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вы видите, в России девушки в десантной академии учатся, а это очень тяжелая специальность. Понятно, у нас есть свое специфическое морально-этическое отношение к дамам. Я имею в виду то, что мы их все время бережем. Но вместе с тем надо двигаться в том направлении, как это развивается во всем мире", – сказал Владимир Божко.
В свою очередь министр обороны Сакен Жасузаков поддержал предложение вице-спикера Мажилиса. Он поделился информацией о том, что когда в качестве эксперимента на воспитательные должности назначались женщины, это позитивно сказывалось на микроклимате в воинских подразделениях.
"Сразу улучшалась обстановка. Во-первых, солдаты, офицеры, сержанты стали чистенькими, опрятными. Есть такой позитивный момент, и сейчас мы хотим это восстановить", – сказал министр.
"У вас хорошие примеры есть, так что порешительнее, товарищ министр, в этом направлении", – сказал в ответ на это Владимир Божко.