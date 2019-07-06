Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поздравили Нурсултана Назарбаева

В адрес Нурсултана Назарбаева продолжает поступать поздравительная корреспонденция от лидеров зарубежных стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
Так, с днем рождения Нурсултана Назарбаева поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", – отметил В.Путин.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что узбекский народ глубоко уважает Елбасы как выдающегося государственного деятеля и талантливого политика мирового масштаба, всецело посвятившего себя беззаветному служению своей стране и народу.
"Поистине судьбоносным для Казахстана стало то, что в самый сложный, переломный период истории ответственность за будущее государства взяли на себя именно Вы – прирожденный лидер, обладающий уникальными человеческими качествами, глубочайшими познаниями, бесценным профессиональным и жизненным опытом.
Полностью разделяю объективные высокие оценки Вашей исторической миссии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в становлении и укреплении казахстанской государственности, суверенитета и независимости страны", – говорится в телеграмме.
В телеграмме Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко отмечается, что благодаря политическому курсу Первого Президента Республика Казахстан стала успешным, сильным и независимым государством.
"Искренне признателен за внимание, которое Вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами.
Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства", – говорится в телеграмме.
В своем поздравительном письме Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что масштабные преобразования во всех сферах жизни Казахстана и весомые достижения страны неразрывно связаны с именем Первого Президента – Елбасы.
"Мы в Туркменистане высоко оцениваем Ваш личный вклад в развитие отношений между нашими странами и надеемся на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического сотрудничества, опирающегося на многолетние традиции добрососедства, доверия и уважения.
В этот знаменательный день от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и личного счастья, а братскому народу Казахстана – мира, дальнейшего прогресса и процветания", – говорится в телеграмме.
Президент Сербии Александр Вучич отметил высокие результаты развития Казахстана, достигнутые благодаря дальновидной политике Первого Президента страны.
"Хотелось бы воспользоваться этой возможность, чтобы еще раз выразить благодарность за всемерную приверженность тому, чтобы Сербия и Казахстан достигли тесного сотрудничества. Убежден, что у нас есть много возможностей, чтобы сделать отношения наших двух стран еще более крепкими", – говорится в письме.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что заслуги Елбасы в укрепление азербайджано-казахстанской дружбы и братства незаменимы.
"История независимости Казахстана связана с вашим именем. Вы, как Первый Президент, взяв на себя чрезвычайно трудную и ответственную миссию, своей мудрой и дальновидной политикой достигли развития традиций государственности, социально-экономического роста и завоевания авторитета страны на международной арене", – говорится в письме И.Алиева.
Президент Республики Молдова Игорь Додон выражает уверенность, что большой опыт и значительный потенциал Нурсултана Назарбаева будут и впредь служить во благо процветания Казахстана.
"Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность за Ваш большой личный вклад в развитие и укрепление традиционно дружественных отношений между нашими государствами и народами. Также уверен, что общими усилиями эти отношения будут и впредь углубляться в различных областях, представляющих взаимный интерес, на благо Республики Молдова и Республики Казахстан", – говорится в телеграмме.
Так, с днем рождения Нурсултана Назарбаева поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", – отметил В.Путин.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что узбекский народ глубоко уважает Елбасы как выдающегося государственного деятеля и талантливого политика мирового масштаба, всецело посвятившего себя беззаветному служению своей стране и народу.
"Поистине судьбоносным для Казахстана стало то, что в самый сложный, переломный период истории ответственность за будущее государства взяли на себя именно Вы – прирожденный лидер, обладающий уникальными человеческими качествами, глубочайшими познаниями, бесценным профессиональным и жизненным опытом.
Полностью разделяю объективные высокие оценки Вашей исторической миссии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в становлении и укреплении казахстанской государственности, суверенитета и независимости страны", – говорится в телеграмме.
В телеграмме Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко отмечается, что благодаря политическому курсу Первого Президента Республика Казахстан стала успешным, сильным и независимым государством.
"Искренне признателен за внимание, которое Вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами.
Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства", – говорится в телеграмме.
В своем поздравительном письме Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что масштабные преобразования во всех сферах жизни Казахстана и весомые достижения страны неразрывно связаны с именем Первого Президента – Елбасы.
"Мы в Туркменистане высоко оцениваем Ваш личный вклад в развитие отношений между нашими странами и надеемся на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического сотрудничества, опирающегося на многолетние традиции добрососедства, доверия и уважения.
В этот знаменательный день от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и личного счастья, а братскому народу Казахстана – мира, дальнейшего прогресса и процветания", – говорится в телеграмме.
Президент Сербии Александр Вучич отметил высокие результаты развития Казахстана, достигнутые благодаря дальновидной политике Первого Президента страны.
"Хотелось бы воспользоваться этой возможность, чтобы еще раз выразить благодарность за всемерную приверженность тому, чтобы Сербия и Казахстан достигли тесного сотрудничества. Убежден, что у нас есть много возможностей, чтобы сделать отношения наших двух стран еще более крепкими", – говорится в письме.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что заслуги Елбасы в укрепление азербайджано-казахстанской дружбы и братства незаменимы.
"История независимости Казахстана связана с вашим именем. Вы, как Первый Президент, взяв на себя чрезвычайно трудную и ответственную миссию, своей мудрой и дальновидной политикой достигли развития традиций государственности, социально-экономического роста и завоевания авторитета страны на международной арене", – говорится в письме И.Алиева.
Президент Республики Молдова Игорь Додон выражает уверенность, что большой опыт и значительный потенциал Нурсултана Назарбаева будут и впредь служить во благо процветания Казахстана.
"Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность за Ваш большой личный вклад в развитие и укрепление традиционно дружественных отношений между нашими государствами и народами. Также уверен, что общими усилиями эти отношения будут и впредь углубляться в различных областях, представляющих взаимный интерес, на благо Республики Молдова и Республики Казахстан", – говорится в телеграмме.