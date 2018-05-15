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Владимир Путин открыл Крымский мост
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив, передает РИА Новости.    

Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.

До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.

Безопасность открытия автомобильной части обеспечивали почти 600 сотрудников МЧС.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.

Автомобильная часть оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения – 90 км/ч.

Движение поездов откроется позже – в 2019 году.


История и особенности проекта

Президент РФ распорядился построить мост через Керченский пролив в апреле 2014 года. Работы начались в феврале 2016 года.

Особенность проекта в том, что мост "растет" из земли или воды вверх одновременно по всей длине. Конструкция держится на 595 опорах, две самые мощные установлены на фарватерах и обеспечивают судоходный коридор. Два самых больших арочных пролета длиной по 227 метров каждый весят более десяти тысяч тонн. Чтобы придать им яркий белоснежный цвет, понадобилось сто тысяч литров краски.

Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования.


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