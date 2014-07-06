Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает пресс-служба Акорды.

"В ходе разговора Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе", - указывается в сообщении пресс-службы Президента Республики Казахстан.

Главы государств также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию интеграционных процессов.