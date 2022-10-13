Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Так, Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

Кроме того, ожидается участие президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».