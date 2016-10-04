Владимир Путин прибыл в Астану

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Кремля.
Основная цель визита
Президента РФ в Астану – участие в переговорах с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым по вопросам казахстанско-российских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других региональных объединений.
Путин и Назарбаев выступят на казахстанско-российском бизнес-форуме с участием крупнейших предпринимателей двух стран.
Главы государств также примут участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Основная тема Форума – "Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства".