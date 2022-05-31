Владимир Волков: Референдум - это шанс для каждого внести свою лепту в построение Нового Казахстана

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Владимир Волков встретился с представителями правоохранительных органов Костанайской области и обсудил с ними предстоящие изменения в Основной Закон страны, направленные на усиление механизма защиты прав и свобод граждан, общества и государства.

«Совершенствование правоохранительной системы предусматривает разработку Конституционного закона «О прокуратуре». Закрепление статуса органов прокуратуры на уровне конституционного закона будет способствовать повышению законности, укреплению гарантий деятельности прокуроров, а также усилит правозащитный потенциал прокуратуры как высшего надзорного органа. Референдум - это шанс для каждого из нас внести свою лепту в построение Нового Казахстана», - сказал Владимир Волков.

Кроме того, сенатор встретился со спортсменами и тренерами в Центральном стадионе, где состоялся конструктивный диалог по обсуждению конституционной реформы.

В завершении встреч Владимир Волков призвал принять активное участие в предстоящем референдуме.