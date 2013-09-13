Владислав ЛИ: Кадры, опыт, репутация – бесценный актив банка, не подлежащий девальвации

В 1998 году за 100 советских тысяч можно было купить 20 «жигулей», а можно – создать частный банк. Конечно, для этого нужно было быть смелым. Даже – отчаянным. Видано ли: в Советском Союзе, где частная собственность была подменена понятием «собственность личная», а любая форма предпринимательства каралась пакетом уголовных статей, создать с нуля не просто кооператив или частную лавочку, а частный банк! В Казахской ССР одним из таких первенцев, рожденных на сломе двух экономических и антагонистичных по отношению друг к другу систем, стал Алматинский Центральный кооперативный банк. Ныне – АО «Банк ЦентрКредит».

О пользе чтения

– Ну, это уже было не так страшно, – чуть охлаждает мой эмоциональный экскурс в прошлое председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Владислав Ли, с которым мы беседуем накануне 25-летия банка. – Тогда страна уже бурлила идеями предпринимательства. А все началось с Закона «О кооперации СССР», принятого весной 1988 года. Это был первый рыночный закон, позволявший создавать кооперативы в сфере производства. Тогда правительство Николая Рыжкова пыталось проводить эксперименты в экономике, чтобы насытить рынок товарами. Закон, по сути, узаконил то, что прежде называлось незаконной предпринимательской деятельностью. В документе была и пара строк, на которые тогда мало кто обратил внимание, но именно в том параграфе говорилось, что кооперативы и их союзы могут создавать кооперативные банки. Что фактически и явилось правовой основой для развития рыночного банковского дела.

– Кто узрел в числе первых перспективы этих строк?

– Бахыт Байсеитов. Он загорелся этой идеей и всем нам объяснял, что нужно создавать кооперативные банки. Поскольку это была законная возможность в жесткой системе строгого регулирования государственных финансов проявить частную инициативу, заняться бизнесом в сфере финансов. Это был шанс изменить жизнь. Бахыт стал идейным и фактическим основателем БЦК. В тот момент он был на довольно высокой позиции в Госбанке. И чтобы променять стабильное место на рискованный проект, конечно же, нужна была смелость принять на себя все риски.

Кто не рискует, тот так и ездит на «копейке»

– Судя по тому, что у него все получилось, нашлись и единомышленники, готовые вместо конкретных «жигулей» вложиться в дерзкий, почти эфемерный проект. Кто рискнул?

– Акционеров на тот момент было 20, они скинулись по 5 тысяч рублей: Союз кооперативов Алма-Аты и области, который в то время возглавлял Михаил Хурин, кооператоры, Общество слепых, некоторые хозрасчетные центры молодежи, которые в те годы создавались при комсомоле. Жаль, конечно, что сейчас из когорты первых кооператоров мало кто остался в банке.

Организовались очень быстро, и Бахыт поехал в Москву, добился аудиенции у зампредседателя Госбанка СССР В. С. Захарова, который и подписал устав нашего банка. 19 сентября 1988 года банк был зарегистрирован и получил лицензию. Так, БЦК стал четвертым частным банком в СССР и вторым – в КазССР. Уже через месяц банк, в штате которого были всего три сотрудника, заработал.

– Шутите: а клиенты, а средства, а сеть?

– На первых порах клиентами стали сами кооператоры. Собственно говоря, под них и создавался банк. В 1988 году у нас было 13 клиентов. Спустя 25 лет – 1,6 миллиона клиентов. Ресурсная база, при собственном капитале в 50 тысяч рублей, была сформирована благодаря предоставленному нам Сбербанком СССР первому в истории Казахстана межбанковскому кредиту – 1 миллион рублей. На тот момент существовало ограничение по капиталу 1 к 20. Вот в пределах лимита нам и предоставили заем. Банк рос быстро. А вскоре создание и развитие коммерческих банков в Казахстане пошло бурными темпами. Помнится, вскоре их стало больше двухсот.

Добрая репутация бренд бережет

– Но не все устояли... А ваш банк, пережив трансформации и реформы, и сегодня на рынке в первой пятерке. Что, на ваш взгляд банкира, который в БЦК практически с момента основания, позволило ему устоять?

– Вероятно, то, что банк изначально создавался не дилетантами, а под руководством профессионального банкира. Во-вторых, то, что мы изначально работали по правилам регулятора и соблюдали общепризнанные ценности бизнеса и общества. Причем в отсутствии четко сформулированных правил финансового рынка эти принципы были для банка важнейшим регулятором. Не случайно сегодня девиз банка звучит так: «Приумножая ценности». Не только материальные. Другими словами, репутация банка формировалась с первого дня. Это важно было для создателей банка, которые строили новый бизнес не на один день, а на всю жизнь. И сегодня репутация, сформировавшаяся за 25 лет работы, обеспечивает силу бренда БЦК.

– Как удавалось беречь репутацию в тех разгульно-базарных условиях?

– Конечно, в те времена цивилизованный рынок только формировался. Напомню, что до введения национальной валюты банки жили в нескольких денежных «измерениях»: рубли – в РК, рубли – в России, наличные деньги и безналичные, а еще фальшивые авизо, чеки «урожая» и прочие суррогаты денег. Конечно, все это могло завалить банк, но мы удержались. Даулету Сембаеву, который возглавил Национальный банк суверенного Казахстана, приписывают фразу: «Я пришел в край непуганых банкиров». Ирония в полной мере передает атмосферу того времени. Лишь после введения тенге и ужесточения регуляторных требований начали вырисовываться контуры нынешней банковской системы. На то была политическая воля высшего руководства страны и серьезный карт-бланш, предоставленный команде молодых реформаторов под руководством опытного Д. Сембаева. При таком подходе казахстанская банковская система стала быстро развиваться, приближаясь к стандартам мирового банкинга.

Хотя еще в середине 90-х в финансовом секторе постсоветского пространства царил, мягко говоря, беспорядок. В те годы у нашего банка был филиал в Москве. В какое-то время он по размерам был даже больше, чем материнский банк в Алма-Ате. Но в 1995 году нам пришлось его закрыть. У его стен – в прямом смысле – царил беспредел: велись какие-то разборки и перестрелки. Поэтому мы привели баланс филиала к нулю: вернули деньги клиентам, погасили кредиты. Сделали все, как полагалось по закону. И ЦБ России выдал нам справку, что к банку претензий нет, что все сделано правильно и что ликвидационная комиссия все приняла. А в Казахстане банк продолжил работать и развиваться в соответствии с теми требованиями, которые определял регулятор.

Пожизненный статус: центр кредитования

– За четверть века банк несколько раз менял свое название. Это было принципиально?

– Если проследить историю смены названия, то она совпадает с важными периодами не только в жизни банка, но и страны. Так, в 1991 году банк переименовался в Казахский Акционерный Центр­Банк. Тогда кооперативное движение стало затихать и обретать формы акционерного бизнеса. В 1996 году мы стали ОАО «Банк ЦентрКредит». С 2004 года мы – АО «Банк ЦентрКредит». По большому счету от ключевого посыла в названии мы не уходили, сохраняя приверженность изначально провозглашенной миссии: стать центром кредитования, поддержки для предпринимательства, для МСБ. Мы сохранили свои ключевые принципы, что позволило устоять на рынке, заработать репутацию.

Но между этапными датами нашей истории были непростые периоды экономики. Мы пережили периоды инфляции, которая за месяц «съедала» все капиталы и выданные кредиты, две девальвации тенге, кризисы и межзачет апреля 1994 года, который стал настоящим испытанием для банков, ударом по всей экономике. Это был рецидив старого мышления. Практика платежных кредитов на завершение расчетов существовала и работала в режиме плановой экономики. Но теперь форма собственности поменялась, кредиты предприятия получили, а куда они их использовали – большой вопрос. В результате обесценились деньги, вклады, кредиты. Банки с госучастием не выдержали: некоторые ликвидировались, другие слились с частными банками. В частности, в октябре 1997 года произошло объединение Кредсоцбанка с Жилстройбанком. А 25 июля 1998 года Жилстройбанк был присоединен к БЦК.

– То есть смена источника фондирования погубила госбанки, поскольку они не смогли вписаться в рынок и работать по его правилам?

– По сути, да. Выжили банки, которые научились жить без господдержки на рынке. В их числе и БЦК. Этот рыночный урок обусловил и серьезное реформирование банковской системы. Если говорить о слиянии с Жилстройбанком, то был применен рыночный механизм. Государство решило выйти из его капитала и объявило тендер. Его выиграл БЦК. Но мы унаследовали и проблемы этого банка: выданные на проведение межзачета кредиты в конечном итоге осели мертвым грузом невозвратных кредитов. Плюс выданные ипотечникам кредиты – около 2 миллиардов тенге, которые не гасились. Это было 20% активов объединенного банка. Но быстрое развитие банковского сектора, которое началось в конце 90-х годов, нивелировало эти проблемы. И если в 1998 году БЦК имел около 11 миллиардов тенге активов, то уже в 2008 году – свыше 1 триллиона тенге.

1998 год стал ключевым для БЦК: при объединении мы получили не только проблемы, но и лучшие активы – профессиональные кадры с хорошей корпоративной культурой; клиентскую и филиальную сети; опыт на рынке ипотеки и опыт работы с крупными промышленными предприятиями. Это бесценный актив, который нам позволил стать тем, чем мы сейчас являемся, – банком общенационального значения.

Слушать и слышать рынок

– В тучные нулевые, вплоть до 2007 года, наши банки активно росли. Но в кризис в группе лидеров произошли передвижки. И БЦК в тот период смог подняться в национальном рейтинге по ряду позиций. Потому что лидеры сдали или потому что вновь смогли учесть реалии рынка и перестроиться?

– Кризис нас тоже зацепил. Хотя, может быть, в меньшей мере. Наверное, повезло, ведь мы какое-то время, как и все банки, шли за экономикой. Преимущественно – в строительный сектор, который в те годы составлял 25–30% ВВП страны. Но в итоге наша доля в строительстве, ипотеке была меньше 17% от портфеля банка. БЦК вел сбалансированную политику и в вопросе фондирования: в структуре обязательств были 50% – внешние привлечения и столько же – привлечения с внутреннего рынка. В кредитах также было 50 на 50 тенге и долларов США.

Из внешних заимствований не погашены только наши еврооблигации на 400 миллионов долларов. Погашение прои­зойдет весной 2014 года. Для банка это не проблема: сегодня валютная ликвидность банка составляет 700–800 миллионов долларов. Добавлю, что только 15% нашего ссудного портфеля сегодня номинировано в долларах, а остальное – в тенге. То есть сегодня мы меньше подвержены валютным рискам. Мы извлекли уроки из кризиса. Хотя точнее бы сказать, что еще до кризиса мы начали пересматривать структуру своих портфелей и менять ее.

В росте ипотечного пузыря и объемов внешних заимствований, превалировании фондовых рынков над реальным сектором уже в середине нулевых слышался тревожный звонок. Поэтому уже тогда, по мере роста банка, у нас появилось понимание того, что в одиночку развиваться нельзя – надо искать стратегического партнера. И уже в 2007 году мы вели переговоры с южнокорейским банком Kookmin. Но так получилось, что, когда банк к нам зашел, прилетел «черный лебедь» в лице Lehman Brothers. Момент вхождения для КВ был неудачен. Хотя спустя пару лет Kookmin нарастил свой пакет акций АО «БЦК» до 41,9%. Что свидетельствует о настрое KB на долгосрочное партнерство и выгодности сделки.

Быть в тренде

– В кризис БЦК не принял предложения государства о поддержке, но активно работал по госпрограммам. Каковы здесь показатели?

– Мы уже тогда работали с Kookmin банком, поэтому не было необходимости во вхождении государства в капитал БЦК. А что касается госпрограмм, то мы – активный их участник. Сегодня 15% ссудного портфеля БЦК участвует в госпрограммах. В основном мы работаем с фондом «Даму». Почти 160 юрлиц прокредитованы по программе субсидирования ставки на сумму около 80 миллиардов тенге по ДКБ-2020. Недавно с фондом мы запустили проекты «Стартап», «Быстрый малый» – кредиты по упрощенной схеме для малого бизнеса. То есть мы все время ищем и адаптируем какие-то банковские продукты к условиям рынка и его потребностям. Стараемся быть в тренде!

– Чем еще ознаменовалась пятилетка в партнерстве с Kookmin?

– Для БЦК это однозначно позитивная сделка. Корейский банк пришел надолго и рассматривает себя как долгосрочный партнер. Что уже позитивно сказалось как на развитии бизнес-процессов, стратегии банка, так и на показателях. Так, до кризиса БЦК занимал по основным сегментам бизнеса 5–6-ю позиции, сейчас 3–4-ю позиции. Если посмотреть на показатели 2007–2013 годов, то рост крупных казахстанских банков резко замедлился, а их рыночная доля начала сокращаться. БЦК сохранил свою рыночную долю, а темпы роста его балансовых показателей соответствовали среднерыночным. И теперь, к примеру, по размеру активов, объем которых превышает 1 триллион тенге, мы – 4-й банк в Казахстане и 32-й в СНГ.

Хотя проблемы прежних лидеров сыграли здесь свою роль, но в основном рост произошел благодаря серьезным качественным подвижкам. Вместе с новым акционером мы много работали над улучшением институционального развития БЦК. Изменения произошли по всем статьям бизнеса. Организационная структура была оптимизирована, и эффективность на 1 сотрудника существенно выросла. Если в кризис чистая процентная маржа составляла 0,5%, то сейчас – 3%.

Приведу еще некоторые цифры. Наш капитал достиг 84 миллиардов тенге. По предоставлению банковских гарантий мы на 1-м месте среди отечественных банков. Объем депозитов составляет 786 миллиардов тенге. При этом замечу, что банк очень много работает над стоимостью привлечений фондирования. Если раньше она была в районе 8–9%, то сейчас сократилась почти до 6%. По этому показателю мы конкурируем с ведущими банками России и Казахстана. Сумма выданных кредитов оценивается в 882 миллиарда тенге. Кредиты же с просрочкой более 90 дней составляют около 14%. Практически вдвое ниже, чем средний показатель по рынку. Соответственно, снижается и объем провизий на их покрытие.

Мы продолжаем работать над новыми продуктами, улучшением сервиса и повышением безопасности. В частности, в 2012 году запустили StarBanking, благодаря которому можно оплачивать различные услуги при помощи мобильных и компьютерных устройств. Сейчас мы усовершенствуем системы удаленного доступа, готовимся запустить в начале 2015 года новую IT-систему.

– Какие конкурентные преимущества дает банку наличие стратегического партнера KB Kookmin Bank?

– Партнер, у которого активы составляют около 300 миллиардов долларов, – это хорошая поддержка капитала. Второй наш акционер – международная финансовая корпорация, которая также добавляет устойчивости банка. Наличие таких сильных акционеров дает комфорт банку и его клиентам.

Второе преимущество – технологии. Мы ежегодно отправляем по две группы менеджеров в Kookmin Bank на учебу. Кроме того, в системах управления рисками, маркетинга мы проводим институциональные улучшения. Мы хотим поднять уровень управления БЦК к уровню КВ. Банк также модернизировал сбытовую сеть. Из филиалов выделили центры кредитного анализа. Они проводят оценку кредитного анализа и принимают решение о выдаче кредита. Такая система позволила разграничить полномочия. Если раньше директор филиала отвечал и за продажи, и за оценку рисков, то сейчас он отвечает только за продажи. За риски и оценку кредитов отвечает другая система – она вертикальная на уровне головного офиса. Бизнес-группой управляет казахстанский сотрудник, а кредитную группу возглавляет представитель КВ.

– Банк растет географически?

– Да, мы вновь открыли дочерний банк в Москве, представительства в Бишкеке и Киеве. В нашей структуре компании BCC Invest и

ЦентрЛизинг. Практически все они генерируют прибыль. Хотя она могла бы быть больше. Наш стратегический партнер видит нас своим представителем в регионе. И мы понимаем эту логику: если хочешь стать лидером на своем рынке, научись работать за границей. И это наша долгосрочная задача.

– Главный актив, богатство банка?

– Конечно, люди. У нас сложились фактически три поколения банкиров. Старшее – те, кто 30–40 лет в банковском бизнесе и почти два десятка – в БЦК. В их числе Галина Вон, Ракыш Мусина, Нурсулу Закарина. Среднее поколение банкиров представляют пришедшие молодыми и выращенные банком кадры – Асан Буранбаев, Тимур Ишмуратов, Мурат Абишев. И младшее поколение – они только стартуют в профессии, но некоторые из них – продолжатели наших династий.

– Четверть века – хороший возраст: еще нет закоснелости и можно намечать любые цели. Поделитесь планами?

– Думаю, лучшие времена банка еще впереди. Банк все для этого сделал. Думаю, текущий и следующий годы будут завершающими по расчистке ссудного портфеля. В этот же период завершим организационные улучшения, проведем реинжиниринг бизнес-процессов, улучшим технологии. И начиная с 2015 года БЦК будет готов к новым задачам. Мы сошлись с нашим партнером в стратегическом видении – БЦК должен стать одним из лидеров на рынке РК и заявить о себе на территории СНГ. Наша цель – занять лидирующие позиции на банковском рынке Казахстана и стать одним из лучших банков СНГ.

Это достаточно большие амбиции, и они вполне достижимы: у нас есть сильные стратегические партнеры, которые поддерживают нас в этом устремлении, есть квалифицированный персонал, который способен это делать, есть желание работать. Еще эффективнее, чем мы работали, предыдущие четверть века.

– А пожелания?

– Никогда не отчаиваться и быть готовым к любым вызовам. Не врать и всегда выполнять свои обещания.

Алевтина ДОНСКИХ