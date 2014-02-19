Владислав ЛИ: Перед ЦентрКредитом извинились за ложные слухи

Дабы получить информацию из первых уст, мы обратились к председателю правления банка Владиславу Ли с просьбой прокомментировать слухи.

– Владислав Сединович, «приговорить» сразу три банка – это уже попытка «покушения» на стабильность всей финансовой системы страны. Есть ли для этого основания?

– Нет, конечно. Прошлая неделя выдалась непростой для всех нас: корректировка курса, реакция населения, растерянность и большое количество вопросов со стороны наших родных, друзей, клиентов. Это понятно, но при этом я полностью убежден, что изменившийся обменный курс не влияет на стабильность казахстанских банков, работающих с населением. Примененный инструмент достаточно болезненный, но это эффективная мера для экономики, когда необходимо устранить дисбаланс и произвести перезагрузку экономики. Такой рестарт запустит оживление на рынке, образно выражаясь, начнется прилив, а прилив поднимет корабли.

– А сам банк не давал никаких оснований для тревог клиентов?

– Поводов для тревог у БЦК не существует: чистая процентная маржа банка выросла за 2013 год в 3 раза: с 1,4 до 4,3%. Это произошло вследствие роста доходности по активам и снижения стоимости обязательств. Доходность активов выросла с 6,8 до 9%. Стоимость обязательств снизилась с 5,8 до 5,2% – на текущий момент БЦК имеет возможность привлекать ресурсы дешевле большинства банков второго уровня. При этом рост ссудного портфеля в 2013 году составил 32 миллиарда тенге, депозиты клиентов выросли на 29 миллиардов тенге. Банк досрочно погасил 3 внешних субординированных займа в долларах на общую сумму 19 миллиардов тенге. Таким образом, доля внешних займов снизилась до 3% от всех ресурсов – очень хороший показатель, свидетельствующий о достаточном уровне ликвидности и платежеспособности нашего банка. Валютная (долларовая) составляющая баланса нашего банка снизилась с 27% от всех активов до 23%. Соответственно тенге составляет 77% всего баланса. Доля валютных займов составляет всего 15% от всех кредитов. Поэтому последствия корректировки курса для банка будут минимальными.

Еще один очень важный параметр надежности и устойчивости БЦК – в составе акционеров банка южнокорейский Кукмин Банк (активы 250 миллиардов долларов), а также Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Это более чем очевидное свидетельство безупречной репутации и стабильности БЦК. Более четверти века мы оправдываем оказанное доверие клиентов банка и сегодня имеем необходимые знания, опыт, профессионализм, компетенцию, ресурсы и команду, чтобы продолжать оправдывать это доверие.

– Все депозиты банка гарантированы КФГД?

– Да, наш банк является участником Государственного фонда гарантирования депозитов. Согласно законодательству, фонд выплачивает всем вкладчикам – физическим лицам, имевшим счета в ликвидируемом банке, гарантийное возмещение в размере до 5 миллионов тенге напрямую – из средств своего резерва. Кстати, выплата гарантийного возмещения начинается по истечении 14 рабочих дней с даты вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

– И все-таки некоторые люди под таким давлением слухов и ажиотажа планируют закрыть свои депозиты. Причем не только в банках, попавших в sms-рассылку...

– В создавшейся ситуации вопросы рождаются самые насущные: что будет с курсом тенге дальше; будут ли пересмотрены ставки по кредитам; поднимутся ли цены на товары народного потребления; в какой валюте лучше хранить средства и многие другие вопросы. Действительно, это сейчас волнует нас очень сильно, потому что у каждого есть семья, дети, любимые люди, и мы хотим проявлять свою заботу о них, а это напрямую зависит от наших возможностей. Поэтому я призываю клиентов не поддаваться необоснованной панике и тревоге, не снимать деньги со счетов, поскольку хранить их дома небезопасно, а в сейфах – невыгодно с точки зрения потери начисленного вознаграждения.

– Как лично вы расцениваете эти рассылки?

– Я удивился и огорчился, когда получил информацию о том, что по рынку пошел слух о якобы «предстоящем банкротстве БЦК» и что клиенты начали сомневаться в устойчивости банка, подумывая о снятии своих вкладов. Поводом для этой волны метаний стало беспочвенное сообщение, гуляющее в социальных сетях и системе отправки сообщений WhatsApp. Конечно, я допускаю, что неожиданная смена валютного курса создала тревожное настроение и неопределенность среди людей: в такие моменты мы склонны сомневаться. Тем не менее я посчитал своей ответственностью лично опровергнуть данные слухи в нашем официальном заявлении, к которому прилагалось письмо-извинение от компании – работодателя распространительницы этих ложных сообщений.

Сейчас мы ведем работу по восстановлению нашего доброго имени и репутации, мы не позволим, чтобы неподтвержденная информация, я бы даже сказал клевета, отразились негативным пятном на нашем деловом реноме и доверительных взаимоотношениях с клиентами, партнерами. Эти отношения и связи, репутацию и уважение мы зарабатывали более 25 лет, прошли несколько кризисов, и нас ничто не подкосило. Мы и впредь будем оставаться надежной гаванью и дружеским плечом для наших клиентов.

Сегодня БЦК подал исковое заявление в Бостандыкский районный суд о признании распространенной информации несоответствующей действительности и задевающей деловую репутацию банка. Мы намерены получить публичное извинение от распространителей данных слухов, потребовав организовать пресс-конференцию и опубликования опровержения в СМИ. Наши отделения и банкоматы работают в обычном режиме, мы укрепили наши IT-системы, чтобы выполнять операции клиентов без сбоев, поэтому не переживаем, надеюсь, наши клиенты это увидят своими глазами и перестанут тревожиться.

Ада ДЕМИНА