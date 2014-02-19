Экономика
Владислав ЛИ: Перед ЦентрКредитом извинились за ложные слухи

Дабы получить информацию из первых уст, мы обратились к председателю правления банка Владиславу Ли с просьбой прокомментировать слухи.

– Владислав Сединович, «приговорить» сразу три банка – это уже попытка «покушения» на стабильность всей финансовой системы страны. Есть ли для этого основания?

– Нет, конечно. Прошлая неделя выдалась непростой для всех нас: корректировка курса, реакция населения, растерянность и большое количество вопросов со стороны наших родных, друзей, клиентов. Это понятно, но при этом я полностью убежден, что изменившийся обменный курс не влияет на стабильность казахстанских банков, работающих с населением. Примененный инструмент достаточно болезненный, но это эффективная мера для экономики, когда необходимо устранить дисбаланс и произвести перезагрузку экономики. Такой рестарт запустит оживление на рынке, образно выражаясь, начнется прилив, а прилив поднимет корабли.

– А сам банк не давал никаких оснований для тревог клиентов?

– Поводов для тревог у БЦК не существует: чистая процентная маржа банка выросла за 2013 год в 3 раза: с 1,4 до 4,3%. Это произошло вследствие роста доходности по активам и снижения стоимости обязательств. Доходность активов выросла с 6,8 до 9%. Стоимость обязательств снизилась с 5,8 до 5,2% – на текущий момент БЦК имеет возможность привлекать ресурсы дешевле большинства банков второго уровня. При этом рост ссудного портфеля в 2013 году составил 32 миллиарда тенге, депозиты клиентов выросли на 29 миллиардов тенге. Банк досрочно погасил 3 внешних субординированных займа в долларах на общую сумму 19 миллиардов тенге. Таким образом, доля внешних займов снизилась до 3% от всех ресурсов – очень хороший показатель, свидетельствующий о достаточном уровне ликвидности и платежеспособности нашего банка. Валютная (долларовая) составляющая баланса нашего банка снизилась с 27% от всех активов до 23%. Соответственно тенге составляет 77% всего баланса. Доля валютных займов составляет всего 15% от всех кредитов. Поэтому последствия корректировки курса для банка будут минимальными.

Еще один очень важный параметр надежности и устойчивости БЦК – в составе акционеров банка южнокорейский Кукмин Банк (активы 250 миллиардов долларов), а также Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Это более чем очевидное свидетельство безупречной репутации и стабильности БЦК. Более четверти века мы оправдываем оказанное доверие клиентов банка и сегодня имеем необходимые знания, опыт, профессионализм, компетенцию, ресурсы и команду, чтобы продолжать оправдывать это доверие.

– Все депозиты банка гарантированы КФГД?

– Да, наш банк является участником Государственного фонда гарантирования депозитов. Согласно законодательству, фонд выплачивает всем вкладчикам – физическим лицам, имевшим счета в ликвидируемом банке, гарантийное возмещение в размере до 5 миллионов тенге напрямую – из средств своего резерва. Кстати, выплата гарантийного возмещения начинается по истечении 14 рабочих дней с даты вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации банка. 

– И все-таки некоторые люди под таким давлением слухов и ажиотажа планируют закрыть свои депозиты. Причем не только в банках, попавших в sms-рассылку...

– В создавшейся ситуации вопросы рождаются самые насущные: что будет с курсом тенге дальше; будут ли пересмотрены ставки по кредитам; поднимутся ли цены на товары народного потребления; в какой валюте лучше хранить средства и многие другие вопросы. Действительно, это сейчас волнует нас очень сильно, потому что у каждого есть семья, дети, любимые люди, и мы хотим проявлять свою заботу о них, а это напрямую зависит от наших возможностей. Поэтому я призываю клиентов не поддаваться необоснованной панике и тревоге, не снимать деньги со счетов, поскольку хранить их дома небезопасно, а в сейфах – невыгодно с точки зрения потери начисленного вознаграждения.

– Как лично вы расцениваете эти рассылки?

– Я удивился и огорчился, когда получил информацию о том, что по рынку пошел слух о якобы «предстоящем банкротстве БЦК» и что клиенты начали сомневаться в устойчивости банка, подумывая о снятии своих вкладов. Поводом для этой волны метаний стало беспочвенное сообщение, гуляющее в социальных сетях и системе отправки сообщений WhatsApp. Конечно, я допускаю, что неожиданная смена валютного курса создала тревожное настроение и неопределенность среди людей: в такие моменты мы склонны сомневаться. Тем не менее я посчитал своей ответственностью лично опровергнуть данные слухи в нашем официальном заявлении, к которому прилагалось письмо-извинение от компании – работодателя распространительницы этих ложных сообщений. 

Сейчас мы ведем работу по восстановлению нашего доброго имени и репутации, мы не позволим, чтобы неподтвержденная информация, я бы даже сказал клевета, отразились негативным пятном на нашем деловом реноме и доверительных взаимоотношениях с клиентами, партнерами. Эти отношения и связи, репутацию и уважение мы зарабатывали более 25 лет, прошли несколько кризисов, и нас ничто не подкосило. Мы и впредь будем оставаться надежной гаванью и дружеским плечом для наших клиентов.

Сегодня БЦК подал исковое заявление в Бостандыкский районный суд о признании распространенной информации несоответствующей действительности и задевающей деловую репутацию банка. Мы намерены получить публичное извинение от распространителей данных слухов, потребовав организовать пресс-конференцию и опубликования опровержения в СМИ. Наши отделения и банкоматы работают в обычном режиме, мы укрепили наши IT-системы, чтобы выполнять операции клиентов без сбоев, поэтому не переживаем, надеюсь, наши клиенты это увидят своими глазами и перестанут тревожиться.

Ада ДЕМИНА

Популярное

Все
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК
Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Экономика , Энергетика
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режи…
Президент , Поручения , Экономика , Энергетика
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Президент , Поручения , Экономика
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хаб…
Президент , Поручения , Экономика
КТЖ ждет кардинальная трансформация

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]