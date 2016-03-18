​Власть земли

Приезжали директора совхозов из ближних и дальних областей, министры, ученые, считавшие себя классиками полеводства, из Канады, Франции, США. Каким бы засушливым ни складывалось лето, пшеница стояла веселая, с увесистым колосом, густая. И в соседних хозяйствах зерновые восхищали, приносили настоящую радость коллективу разработчиков знаменитой почвозащитной системы земледелия. Главное требование было таковым: все звенья системы должны выполняться с академической точностью и высшим мастерством, не допуская малейшего упрощения. Директор института Александр Иванович Бараев с улыбкой выслушивал похвалу, заканчивая встречи постоянными словами: «Земля требует любви и заботы. Все надо делать с крестьянской неистовостью».

На письменном столе Бараева поблескивал хрустальный шар с заделанным в нем каким-то чудом пшеничным колосом, выращенным на плавнях Нила. Хлеб в своем первородстве, как известно, связан с этой рекой.

– Всматриваюсь в этот колосок, а он словно солнышко, поднявшееся над целинным раздольем, – говорю директору института. – А сколько лет хлебопашеству? Говорят, что до сих пор разнятся мнения о начале землепашества.

– Может, и прав Альберт Эйнштейн, парадоксально утверждая, что фантазии выше знания. Как тут не фантазировать, если история землепашества не укладывается ни в какие четкие рамки исследований. Встречаясь как-то в моем кабинете с академиком Келдышем, мы долго рассуждали на эту тему. Земледелие никогда не будет иметь абсолютно точную дату рождения. Встречаясь со студентами, я часто им напоминаю знаменитую картину «Охота на бизона». Камнями, заостренными примитивными шестами зверя заваливают, и все добытое мясо уходит на питание, вплоть до шкуры и сухожилий. Но вся эта добыча быстро съедалась и тогда приходилось довольствоваться засушенными злаками. Из первых зернышек варили каши, а потом стали печь лепешки. Уже в те времена охотились на бизона, объединившись в бригады, и на сбор дикого сорго и ячменя тоже собирались все вместе. Это происходило лет 30 тыс. назад. В Австралии женщинам вручались длинные палки с заостренным концом для прочности. Ими выковыривали из земли полезные съестные корни. Собиратели корней научили человечество земледелию.

Уже тогда Александр Иванович говорил о том, что главная беда в селах – дилетантство некоторых, кто пахал, сеял, а по осени собирал весьма скромные урожаи. На наших землях в любых условиях можно получать больше хлеба. Но не каждому дано умение вникнуть в суть пахарского дела.

– Надо уметь чувствовать землю. У каждого поля свои тайны. Приступая к разработке нашей технологии, мы досконально изучили опыт старожилов, их навыки, и все это оказалось полезным. Надо ладить с природой. Посмотрите, насколько отличаются рельефы даже в соседних деревнях. Глядишь, в низинах порой лежат еще снега, а у соседей на склонах пробивается травка. Крестьяне в наших местах неохотно проводили весеннюю вспашку, после которой сильно твердела почва. Между посевами пшеницы оставляли полосы полыни. Она гасила силу ветров. Когда мы решительно потребовали убрать плуг с поля, нас засыпали проклятиями.

Александр Иванович выложил тогда свои аргументы: местные исследования показали, что любая культура, посеянная в наших степях, создает плодородие, но при этом, конечно, должны соблюдаться все звенья разработанной системы. Природу не обманешь, жизнь человека коротка, и кто не живет вместе с природой, у того она еще короче...

Прошли десятилетия. Жаль, то, что было достигнуто творческим умом, сейчас во многом отверг­нуто, и многие разработки ученых пылятся в архивных чуланах.

12 февраля нынешнего года вой­дет в историю казахстанского пахарства как особо значимый день. В Астане состоялся слет фермеров с участием министра сельского хозяйства. Практически весь день шли дискуссии, и приехавшие со всего Казахстана сельчане выкладывали весьма основательные аргументы: почему поддержка в основном направлена лучшим холдингам, взращенным латифундистами, которым достались лучшие земли, им открыты банковские потоки, а фермерам приходится биться как рыба об лед. Можно ли себе представить армейское соединение без оружия? Фермеры оказались таким горемычным соединением. Юридически их провозгласили, а помощи мало. Им приходится работать на допотопной технике, потому что новейшая просто недоступна.

О том, что фермерам приходится крутиться как белка в колесе, рассказывали земледельцы Северного Казахстана. При любой погоде там получают высокие урожаи зерна, здесь научились выращивать масличный лен, рапс. Но вот во всем Казахстане не оказалось лаборатории, чтобы проверять качество масличных культур на наличие пестицидов и других химических препаратов. Приходится с образцами урожая вылетать в Голландию. Кстати, именно Европа является главным заказчиком на масличные культуры Казахстана.

Особое возмущение вызвало сообщение, с каким усердием и яростью прокурорская рать стала штрафовать руководителей хозяйства за потери гумуса на хлебных полях. Многие полеводы в бывшем знаменитом сов­хозе «Железнодорожный» были буквально ошарашены тем, что получили уведомление, будто их поля потеряли плодородие на 30%. Механизаторы исправно выполняют все требования ученых. Многие годы здесь получают самые высокие урожаи. Наши полеводы умеют уважительно обращаться с землей, рассказывал нынешний директор Максим Артемук, удостоенный за много­летнюю работу ордена Ленина и ряда других высоких наград:

– Мы засеваем зерновыми 40 тысяч гектаров пашни. За период 1990–1999 годов урожайность чуть-чуть не достигала 10 центнеров, с 1999 по 2007 год в среднем собирали по 15 центнеров, а в последние годы – 15,3 центнера с гектара. Оказывается, государственная лаборатория проводила проверку, не уведомляя самих хозяев земли, то есть нас, как того требует закон и здравый смысл.

Село практически во все времена находилось в непривилегированном положении. Многие большие и малые перестройки оказали губительное влияние на жизнь сельчан и состояние экономики. Возникающая нужда чаще всего решалась путем урезки средств аграриев. Продукцию продавали по дешевке, а за горючее или детали к двигателю трактора мужикам приходилось выворачивать все карманы. В колхозах и совхозах до реформы не успевали разгружать составы с удобрениями. Из «Сельхозтехники» то и дело шли депеши, требующие не только принять удобрения, но и толково вносить их в почву.

Помнится, в совхозе «Красно­ярский» действовал уникальный центр по рациональному использованию препаратов химии. Каждое лето на базе этого хозяйства проводили семинары, и неудивительно, что в самой южной точке Целиноградского района у агронома Ивана Ивановича Майнгарда всегда пшеница стояла по пояс. Несомненно, каждый урожай уносит из почвы какую-то долю плодоносности, но скороспелые данные о том, что наличие гумуса упало и во многих других хозяйствах, по мнению авторитетных почвоведов, абсолютная чепуха. Допущены серьезные ошибки в обследовании. Где, когда и кем они проверялись, почему без участия полеводов? Это хотят знать те, кто выращивает хлеба. Один из известных полеводов всю эту шумиху назвал «подкопом» под почвозащитную систему Бараева, легитимность и польза которой подтверждены временем, десятилетиями.

А теперь не могу не сослаться на отклики двух авторитетных казахстанских ученых – академика Ахылбека Куришбаева и лауреата Ленинской премии Эрвина Госсена.

Ахылбек Куришбаев:

– Возможны ли потери 30% гумуса за семь лет при отсутствии природных катаклизмов? Ответ однозначный: нет! Ученые нашего университета не привлекались, несмотря на то, что этого требовал приказ министра национальной экономики. По каким основаниям и кто определял эти критерии? Эти показатели должны быть пересмотрены. Начинать надо обследование с жесткой фиксации маршрута координат точек отбора и результатов по ним. Эта работа должна проводиться под контролем землепользователя.

Эрвин Госсен:

– ТОО «Журавлевка» Буландынского района меня, как ученого, восхищает своим размахом прогрессивного научного подхода. Каждый клочок земли здесь окружен заботой человека – восстановлены тысячи гектаров заброшенных земель, приобретены ультрасовременная техника, что позволяет механизаторам выполнять все работы в лучшие сроки, сохранять в верхних слоях почвы активные аэробные процессы. Земля здесь дышит. Уже многие годы идет пополнение содержания гумуса при разложении корней и соломенной мульчи. За последние годы вносятся большие дозы аммофоса. Только нынешней весной будут внесены в рядки 2 тысячи тонн удобрений. Если в прошлом урожайность достигала 10 центнеров с гектара, то в последние годы не бывает ниже 13. Зерно этого хозяйства затребовано Китаем, Ираном, Саудовской Аравией, Германией, Россией. Успешное ведение полеводства способствует быстрому росту животноводства. Институт контроля над качеством поля в республике должен быть укреплен истинными почвоведами, современными лабораториями, независимыми экспертами, и обязательно все работы должны проводиться с участием сельчан. Главное – необходимо государственное понимание, что дальнейшая экономия на поставках азотных, фосфорных и других удобрений смерти подобна и не способствует развитию хлебной мощи Казахстана.

Самый точный индикатор успехов и грехов земледельца – колос и крохотные зернышки в нем. Помню, однажды вернувшись из Причерноморья, я рассказал Александру Ивановичу Бараеву, что на Кубани ждут небывалый урожай – по 70 центнеров. Мой восторг он тут же погасил с определенной подковыркой: «Пусть они питаются своим хлебом. Не случайно, что у нас уборка еще не началась, а они уже запрашивают наше зерно в качестве улучшателя хлебопечения. Откусишь ломоть хлеба из нашей пшенички – до вечера сыт будет, а их – через час засосет под ложечкой. Нужен питательный белок, эмоциями страну не накормишь».