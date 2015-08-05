Власти Алматы изымут участки вблизи плотин и водоемов

В ближайшее время власти Алматы намерены изъять земельные участки, находящиеся в природоохранной зоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Алматы"
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Сошедший 23 июля сель наглядно показал угрозу разрушения расположенных вблизи плотин и других водных источников домов. Со своей стороны "Казселезащита" ежегодно говорит о риске проживания в такой местности.
На сегодня в природоохранной зоне находятся около 200 домов. По каждому из них будут приниматься индивидуальные решения. В планах городского акимата – до конца 2016 года создать в мегаполисе максимально безопасные условия, чтобы вблизи защитных сооружений не было ни одного жилого строения или объекта.
"Многие дома (в Наурызбайском районе) не получили переоформление на город, они до сих пор находятся в Карасайском районе. Обратной силы закон не имеет, и тех, кто построил в области и узаконил дома, мы также пролонгируем. В дальнейшем будем рассматривать вопрос о том, что эти земельные участки будут изыматься, для того чтобы создать нормальную природоохранную полосу, которую многие, к сожалению, еще нарушают", – сообщил заместитель акима Алматы Юрий Ильин.
Сейчас власти города помогают всем пострадавшим от природной стихии, в том числе и тем, кто еще не успел по той или иной причине легализовать свою недвижимость.
Напомним, объем сошедшего грязевого потока 23 июля составил 140 тысяч кубометров.