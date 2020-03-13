Власти Алматы пообещали найти всех пассажиров, летевших с заболевшим коронавирусом
Жанат Тукпиев
40 пассажиров, которые 9 марта летели с зараженным коронавирусом казахстанцем, помещены на карантин. Остальных еще не нашли. Об этом на брифинге в акимате Алматы сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вместе со вторым зараженным в Алматы прибыли 68 пассажиров. Четверо из них улетели в другие страны. 40 человек помещены на карантин в инфекционный стационар. Еще 24 пассажиров мы ищем, устанавливается их местонахождение. Ищем по поликлиникам, к которым они прикреплены. Мы постараемся к утру найти всех, чтобы госпитализировать их. Это сложная задача, но мы постараемся справиться", – заявил Абилдаев.
В заключение он добавил, что на карантин также помещены еще 11 человек, которые контактировали с пассажирами, госпитализированными ранее.
Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, была обнаружена коронавирусная инфекция. Позднее появилась информация о выявлении третьего случая заражения коронавирусом.
Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.